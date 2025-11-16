News Ticker

Robertson’s hat trick propels Stars to their 5th straight win, Stars defeat Flyers 5-1

November 16, 2025 99 Reclass - Blitz Weekly Archives, Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
PHI
 0 0 1 1
DAL
 1 2 2 5

Scoring Summary

1st Period PHI DAL
3:48 Lian Bichsel (1)

Assists: Alexander Petrovic (4), Justin Hryckowian (2)
 0 1
 
 
2nd Period PHI DAL
11:39 Jason Robertson (7)

Assists: Tyler Seguin (3), Roope Hintz (10)
 0 2
17:02 Jason Robertson (8)

Assists: Roope Hintz (11), Esa Lindell (4)
 0 3
 
 
3rd Period PHI DAL
9:29 Jason Robertson (9) (Power Play)

Assists: Roope Hintz (12), Mikko Rantanen (17)
 0 4
10:57 Christian Dvorak (6)

Assists: Owen Tippett (5), Jamie Drysdale (6)
 1 4
13:51 Tyler Seguin (7)

Assists: Ilya Lyubushkin (4)
 1 5

Penalties

1st Period
16:47
Bobby Brink Interference against Radek Faksa
 
 
2nd Period
17:20
Colin Blackwell High-sticking against Travis Sanheim
 
 
3rd Period
8:33
Tyson Foerster High-sticking against Oskar Bäck

