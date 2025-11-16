Robertson’s hat trick propels Stars to their 5th straight win, Stars defeat Flyers 5-1

|Final
|1
|2
|3
|T
|
PHI
|0
|0
|1
|1
|
DAL
|1
|2
|2
|5
Scoring Summary
|1st Period
|PHI
|DAL
|3:48
|Lian Bichsel (1)
Assists: Alexander Petrovic (4), Justin Hryckowian (2)
|0
|1
|2nd Period
|PHI
|DAL
|11:39
|Jason Robertson (7)
Assists: Tyler Seguin (3), Roope Hintz (10)
|0
|2
|17:02
|Jason Robertson (8)
Assists: Roope Hintz (11), Esa Lindell (4)
|0
|3
|3rd Period
|PHI
|DAL
|9:29
|Jason Robertson (9) (Power Play)
Assists: Roope Hintz (12), Mikko Rantanen (17)
|0
|4
|10:57
|Christian Dvorak (6)
Assists: Owen Tippett (5), Jamie Drysdale (6)
|1
|4
|13:51
|Tyler Seguin (7)
Assists: Ilya Lyubushkin (4)
|1
|5
Penalties
|1st Period
|16:47
|
Bobby Brink Interference against Radek Faksa
|2nd Period
|17:20
|
Colin Blackwell High-sticking against Travis Sanheim
|3rd Period
|8:33
|
Tyson Foerster High-sticking against Oskar Bäck