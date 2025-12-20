News Ticker

Katic hat trick leads Americans to 5-3 win over the Oilers

December 20, 2025 DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Danny Katic led the way for the Americans, scoring a hat trick on teddy Bear toss day.

SCORING 1 2 3 T
Tulsa 1 1 1 3
Allen 1 1 3 5
SHOTS 1 2 3 T
Tulsa 12 11 16 39
Allen 14 14 10 38
PENALTIES
P T Player M Offense Time
1st V J. Wiebe 4.00 High-sticking – double minor (60.3) 14:31
1st V K. Smith 2.00 Tripping – minor (57.2) 16:30
2nd H M. Gildon 2.00 High-sticking – minor (60.2) 0:46
2nd V T. Poulsen 2.00 Holding – minor (54.2) 2:35
2nd V K. Iverson 2.00 Roughing – minor (51.2) 8:36
2nd V C. McNelly 2.00 Cross-Checking Minor (59.2) 8:36
2nd H B. Simmons-Fischer 2.00 Roughing – minor (51.2) 8:36
3rd H J. Decker 2.00 Tripping – minor (57.2) 3:40

