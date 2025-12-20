Katic hat trick leads Americans to 5-3 win over the Oilers

Photos by Dominic Ceraldi
Danny Katic led the way for the Americans, scoring a hat trick on teddy Bear toss day.
|SCORING
|1
|2
|3
|T
|Tulsa
|1
|1
|1
|3
|Allen
|1
|1
|3
|5
|SHOTS
|1
|2
|3
|T
|Tulsa
|12
|11
|16
|39
|Allen
|14
|14
|10
|38
|PENALTIES
|P
|T
|Player
|M
|Offense
|Time
|1st
|V
|J. Wiebe
|4.00
|High-sticking – double minor (60.3)
|14:31
|1st
|V
|K. Smith
|2.00
|Tripping – minor (57.2)
|16:30
|2nd
|H
|M. Gildon
|2.00
|High-sticking – minor (60.2)
|0:46
|2nd
|V
|T. Poulsen
|2.00
|Holding – minor (54.2)
|2:35
|2nd
|V
|K. Iverson
|2.00
|Roughing – minor (51.2)
|8:36
|2nd
|V
|C. McNelly
|2.00
|Cross-Checking Minor (59.2)
|8:36
|2nd
|H
|B. Simmons-Fischer
|2.00
|Roughing – minor (51.2)
|8:36
|3rd
|H
|J. Decker
|2.00
|Tripping – minor (57.2)
|3:40