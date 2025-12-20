Arkansas State defeats Missouri State 34-28 in the X Box Bowl

|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
MOST
|7
|0
|0
|21
|28
|
ARST
|14
|10
|7
|3
|34
Scoring Summary
|1st Quarter
|
10:59 – ASU – Bonelli,Jaylen 7 yd pass from Raynor,Jaylen (Van Andel,Clune kick) 5 plays, 55 yards, TOP 02:08
|0
|7
|
02:51 – ASU – Rucker,Corey 71 yd pass from Raynor,Jaylen (Van Andel,Clune kick) 4 plays, 95 yards, TOP 01:10
|0
|14
|
00:17 – MOS – Luke,Dash 39 yd pass from Clark,Jacob (Obeid,Yousef kick) 5 plays, 75 yards, TOP 02:34
|7
|14
|2nd Quarter
|
12:40 – ASU – Van Andel,Clune 54 yd field goal 9 plays, 28 yards, TOP 02:37
|7
|17
|
06:14 – ASU – Cobb,Chauncy 4 yd pass from Raynor,Jaylen (Van Andel,Clune kick) 4 plays, 44 yards, TOP 01:29
|7
|24
|3rd Quarter
|
10:22 – ASU – Spencer,Devin 25 yd run (Van Andel,Clune kick), 5 plays, 65 yards, TOP 01:51
|7
|31
|4th Quarter
|
14:52 – MOS – Green Jr.,Ramone 15 yd pass from Clark,Jacob (Askren,Jeron pass) 12 plays, 91 yards, TOP 06:48
|15
|31
|
12:44 – ASU – Van Andel,Clune 32 yd field goal 6 plays, 56 yards, TOP 02:03
|15
|34
|
05:26 – MOS – Luke,Dash 47 yd pass from Clark,Jacob ( ) 3 plays, 52 yards, TOP 01:23
|21
|34
|
01:54 – MOS – Robinson,Jmariyae 16 yd pass from Clark,Jacob (Obeid,Yousef kick) 4 plays, 80 yards, TOP 01:26
|28
|34
|Team Stats
|1st Downs
|23
|16
|3rd down efficiency
|8-15
|2-11
|4th down efficiency
|0-0
|0-0
|Total Yards
|396
|359
|Passing
|349
|288
|Comp/Att
|25/35
|17/31
|Yards per pass
|10.0
|9.3
|Interceptions thrown
|0
|0
|Rushing
|47
|71
|Rushing Attempts
|37
|25
|Yards per rush
|1.3
|2.8
|Penalties
|14-115
|10-110
|Turnovers
|2
|0
|Fumbles lost
|2
|0
|Interceptions thrown
|0
|0
|Possession
|39:07
|20:53