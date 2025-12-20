News Ticker

Arkansas State defeats Missouri State 34-28 in the X Box Bowl

December 20, 2025 Featured, Football, Galleries, NCAA Football

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
MOST
 7 0 0 21 28
ARST
 14 10 7 3 34

Scoring Summary

1st Quarter
ASU
10:59 – ASU – Bonelli,Jaylen 7 yd pass from Raynor,Jaylen (Van Andel,Clune kick) 5 plays, 55 yards, TOP 02:08
 0 7
ASU
02:51 – ASU – Rucker,Corey 71 yd pass from Raynor,Jaylen (Van Andel,Clune kick) 4 plays, 95 yards, TOP 01:10
 0 14
MOS
00:17 – MOS – Luke,Dash 39 yd pass from Clark,Jacob (Obeid,Yousef kick) 5 plays, 75 yards, TOP 02:34
 7 14
2nd Quarter
ASU
12:40 – ASU – Van Andel,Clune 54 yd field goal 9 plays, 28 yards, TOP 02:37
 7 17
ASU
06:14 – ASU – Cobb,Chauncy 4 yd pass from Raynor,Jaylen (Van Andel,Clune kick) 4 plays, 44 yards, TOP 01:29
 7 24
3rd Quarter
ASU
10:22 – ASU – Spencer,Devin 25 yd run (Van Andel,Clune kick), 5 plays, 65 yards, TOP 01:51
 7 31
4th Quarter
MOS
14:52 – MOS – Green Jr.,Ramone 15 yd pass from Clark,Jacob (Askren,Jeron pass) 12 plays, 91 yards, TOP 06:48
 15 31
ASU
12:44 – ASU – Van Andel,Clune 32 yd field goal 6 plays, 56 yards, TOP 02:03
 15 34
MOS
05:26 – MOS – Luke,Dash 47 yd pass from Clark,Jacob ( ) 3 plays, 52 yards, TOP 01:23
 21 34
MOS
01:54 – MOS – Robinson,Jmariyae 16 yd pass from Clark,Jacob (Obeid,Yousef kick) 4 plays, 80 yards, TOP 01:26
 28 34
Team Stats
1st Downs 23 16
3rd down efficiency 8-15 2-11
4th down efficiency 0-0 0-0
Total Yards 396 359
Passing 349 288
Comp/Att 25/35 17/31
Yards per pass 10.0 9.3
Interceptions thrown 0 0
Rushing 47 71
Rushing Attempts 37 25
Yards per rush 1.3 2.8
Penalties 14-115 10-110
Turnovers 2 0
Fumbles lost 2 0
Interceptions thrown 0 0
Possession 39:07 20:53

