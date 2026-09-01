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DeGrom allows 1 hit and strikes out 8 in 7 innings, Rangers win 8-1

September 1, 2026 Baseball, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, MLB, Texas Rangers

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Photos by Dominic Ceraldi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
A’s    0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
TEX 0 2 1 1 3 0 0 1 8 9 0

Scoring Summary

Inning

 ATH TEX
  2nd Díaz grounded out to shortstop, Nimmo scored, Burger to third. 0 1
  2nd Freeman singled to center, Burger scored. 0 2
  3rd Nimmo singled to center, Seager scored. 0 3
  4th Foscue homered to left center (417 feet). 0 4
  5th Nimmo hit sacrifice fly to left, Duran scored, Seager to third. 0 5
  5th Burger singled to center, Seager scored, Langford to third. 0 6
  5th Carter grounded into fielder’s choice to first, Langford scored, Burger out at second. 0 7
  8th Freeman singled to left, O’Hoppe scored. 0 8
  9th Hernaiz hit sacrifice fly to center, Cortes scored. 1 8

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