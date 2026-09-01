DeGrom allows 1 hit and strikes out 8 in 7 innings, Rangers win 8-1

|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|A’s 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|TEX 0
|2
|1
|1
|3
|0
|0
|1
|–
|8
|9
|0
Scoring Summary
|
Inning
|ATH
|TEX
|2nd
|Díaz grounded out to shortstop, Nimmo scored, Burger to third.
|0
|1
|2nd
|Freeman singled to center, Burger scored.
|0
|2
|3rd
|Nimmo singled to center, Seager scored.
|0
|3
|4th
|Foscue homered to left center (417 feet).
|0
|4
|5th
|Nimmo hit sacrifice fly to left, Duran scored, Seager to third.
|0
|5
|5th
|Burger singled to center, Seager scored, Langford to third.
|0
|6
|5th
|Carter grounded into fielder’s choice to first, Langford scored, Burger out at second.
|0
|7
|8th
|Freeman singled to left, O’Hoppe scored.
|0
|8
|9th
|Hernaiz hit sacrifice fly to center, Cortes scored.
|1
|8