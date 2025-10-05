News Ticker

#7 Ranked TCU defeated Iowa State 3-1 on Senior Day

October 5, 2025 Featured, Galleries, Soccer

Photos by Dominic Ceraldi

Team Statistics

Shots
1 1 2 (1)
9 3 12 (6)
Saves
1 2 3
0 0 0
Corners Kicks
1 1 2
1 1 2
Offsides
0 2 2
0 0 0
Fouls
4 5 9
3 6 9
 

Scoring Summary

07:31
AJ Hennessey (3)
Assisted by: Kamdyn Fuller
GOAL by TCU Hennessey, AJ Assist by Fuller, Kamdyn.
0
1
08:22
Cameron Patton (2)
Assisted by: AJ Hennessey , Quinn Cornog
GOAL by TCU Patton, Cameron Assist by Hennessey, AJ and Cornog, Quinn.
0
2
31:19
Seven Castain (10)
Assisted by: Kaela Martinez
GOAL by TCU Castain, Seven Assist by Martinez, Kaela.
0
3
69:42
Sophie Forrester (2)
Assisted by: Ella Ciardullo
GOAL by ISU Forrester, Sophie Assist by Ciardullo, Ella.
1
3

