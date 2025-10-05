7 Ranked TCU defeated Iowa State 3-1 on Senior Day

Team Statistics
|
Shots
|Iowa St.
|1
|1
|2 (1)
|TCU
|9
|3
|12 (6)
|
Saves
|Iowa St.
|1
|2
|3
|TCU
|0
|0
|0
|
Corners Kicks
|Iowa St.
|1
|1
|2
|TCU
|1
|1
|2
|
Offsides
|Iowa St.
|0
|2
|2
|TCU
|0
|0
|0
|
Fouls
|Iowa St.
|4
|5
|9
|TCU
|3
|6
|9
Scoring Summary
|07:31
|AJ Hennessey (3)
|
Assisted by: Kamdyn Fuller
|
GOAL by TCU Hennessey, AJ Assist by Fuller, Kamdyn.
|
0
|
1
|08:22
|Cameron Patton (2)
|
Assisted by: AJ Hennessey , Quinn Cornog
|
GOAL by TCU Patton, Cameron Assist by Hennessey, AJ and Cornog, Quinn.
|
0
|
2
|31:19
|Seven Castain (10)
|
Assisted by: Kaela Martinez
|
GOAL by TCU Castain, Seven Assist by Martinez, Kaela.
|
0
|
3
|69:42
|Sophie Forrester (2)
|
Assisted by: Ella Ciardullo
|
GOAL by ISU Forrester, Sophie Assist by Ciardullo, Ella.
|
1
|
3