10/05/2025 SMU vs Syracuse

Photos by Michael Kolch

1ST QUARTER
SMU Mustangs

Field Goal
2:34 – 1st
 
SYR 0
 
SMU 3
Sam Keltner 26 Yd Field Goal
4 plays, 4 yards, 1:12
 
2ND QUARTER
SMU Mustangs

Touchdown
12:58 – 2nd
 
SYR 0
 
SMU 10
Yamir Knight 15 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
7 plays, 78 yards, 2:43
 
SMU Mustangs

Touchdown
8:02 – 2nd 
 
SYR 0
 
SMU 17
RJ Maryland 16 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
3 plays, 40 yards, 1:20
 
SMU Mustangs

Touchdown
2:18 – 2nd
 
SYR 0
 
SMU 24
Derrick McFall 14 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
6 plays, 90 yards, 2:18
 
Syracuse Orange

Field Goal
0:00 – 2nd
 
SYR 3
 
SMU 24
Tripp Woody 38 Yd Field Goal
11 plays, 62 yards, 2:13
 
4TH QUARTER
SMU Mustangs

Touchdown
12:37 – 4th
 
SYR 3
 
SMU 31
Jordan Hudson 9 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
9 plays, 77 yards, 3:30
 
Syracuse Orange

Touchdown
9:59 – 4th
 
SYR 10
 
SMU 31
Rickie Collins 6 Yd Run (Tripp Woody Kick)
8 plays, 75 yards, 2:38
 
Syracuse Orange

Safety
8:55 – 4th
 
SYR 12
 
SMU 31
David Omopariola Safety
1 play, -5 yards, 0:12
Syracuse Orange

Touchdown
5:20 – 4th
 
SYR 18
 
SMU 31
Johntay Cook 11 Yd pass from Rickie Collins (Two-Point Run Conversion Failed)
8 plays, 62 yards, 3:29
 

 

