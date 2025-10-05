10/05/2025 SMU vs Syracuse

1ST QUARTER
Field Goal
2:34 – 1st
SYR 0
SMU 3
Sam Keltner 26 Yd Field Goal
4 plays, 4 yards, 1:12
2ND QUARTER
Touchdown
12:58 – 2nd
SYR 0
SMU 10
Yamir Knight 15 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
7 plays, 78 yards, 2:43
Touchdown
8:02 – 2nd
SYR 0
SMU 17
RJ Maryland 16 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
3 plays, 40 yards, 1:20
Touchdown
2:18 – 2nd
SYR 0
SMU 24
Derrick McFall 14 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
6 plays, 90 yards, 2:18
Field Goal
0:00 – 2nd
SYR 3
SMU 24
Tripp Woody 38 Yd Field Goal
11 plays, 62 yards, 2:13
4TH QUARTER
Touchdown
12:37 – 4th
SYR 3
SMU 31
Jordan Hudson 9 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
9 plays, 77 yards, 3:30
Touchdown
9:59 – 4th
SYR 10
SMU 31
Rickie Collins 6 Yd Run (Tripp Woody Kick)
8 plays, 75 yards, 2:38
Safety
8:55 – 4th
SYR 12
SMU 31
David Omopariola Safety
1 play, -5 yards, 0:12
Touchdown
5:20 – 4th
SYR 18
SMU 31
Johntay Cook 11 Yd pass from Rickie Collins (Two-Point Run Conversion Failed)
8 plays, 62 yards, 3:29