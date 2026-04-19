Wild takes game 1, defeat Stars 6-1

April 19, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
MIN
 1 3 2 6
DAL
 0 1 0 1

Scoring Summary

1st Period MIN DAL
5:35 Joel Eriksson Ek (1) (Power Play)

Assists: Matt Boldy (1), Mats Zuccarello (1)
 1 0
 
 
2nd Period MIN DAL
0:56 Kirill Kaprizov (1)

Assists: Ryan Hartman (1), Mats Zuccarello (2)
 2 0
3:28 Ryan Hartman (1)

Assists: Brock Faber (1), Quinn Hughes (1)
 3 0
6:30 Matt Boldy (1)

Assists: Kirill Kaprizov (1), Joel Eriksson Ek (1)
 4 0
15:10 Jason Robertson (1) (Power Play)

Assists: Wyatt Johnston (1), Miro Heiskanen (1)
 4 1
 
 
3rd Period MIN DAL
8:13 Joel Eriksson Ek (2) (Power Play)

Assists: Kirill Kaprizov (2), Mats Zuccarello (3)
 5 1
16:52 Matt Boldy (2) (Empty Net)

Unassisted
 6 1

Penalties

1st Period
4:32
Tyler Myers Elbowing against Mats Zuccarello
8:23
Marcus Johansson Slashing against Esa Lindell
18:11
Mikko Rantanen High-sticking against Zach Bogosian
 
 
2nd Period
4:14
Mikko Rantanen Tripping against Jared Spurgeon
14:06
Danila Yurov Cross-checking against Matt Duchene
 
 
3rd Period
3:38
Jonas Brodin Holding against Mikko Rantanen
7:31
Esa Lindell Tripping against Yakov Trenin
10:43
Matt Boldy Slashing against Mavrik Bourque
10:43
Mavrik Bourque Slashing against Matt Boldy
14:43
Nick Foligno Holding against Esa Lindell

