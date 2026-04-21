Stars Win, Stars Win. Take game 2 of the series vs the Wild

|Final
|1
|2
|3
|T
|
MIN
|1
|0
|1
|2
|
DAL
|1
|1
|2
|4
Scoring Summary
|1st Period
|MIN
|DAL
|8:58
|Wyatt Johnston (1)
Assists: Nils Lundkvist (1), Oskar Back (1)
|0
|1
|11:33
|Brock Faber (1)
Assists: Quinn Hughes (2), Kirill Kaprizov (3)
|1
|1
|2nd Period
|MIN
|DAL
|4:02
|Matt Duchene (1) (Power Play)
Assists: Mikko Rantanen (1), Miro Heiskanen (2)
|1
|2
|3rd Period
|MIN
|DAL
|7:09
|Jason Robertson (2)
Assists: Nils Lundkvist (2), Matt Duchene (1)
|1
|3
|9:47
|Brock Faber (2)
Assists: Joel Eriksson Ek (2), Quinn Hughes (3)
|2
|3
|19:10
|Wyatt Johnston (2) (Empty Net)
Assists: Justin Hryckowian (1), Esa Lindell (1)
|2
|4
Penalties
|1st Period
|4:17
|
Mikko Rantanen High-sticking against Kirill Kaprizov
|11:07
|
Jamie Benn Hooking against Matt Boldy
|11:07
|
Zach Bogosian Interference against Arttu Hyry
|2nd Period
|2:16
|
Nick Foligno Elbowing against Nils Lundkvist
|4:02
|
Mikko Rantanen Slashing against Joel Eriksson Ek
|4:02
|
Matt Duchene Roughing against Joel Eriksson Ek
|4:02
|
Joel Eriksson Ek Roughing against Matt Duchene
|6:17
|
Jared Spurgeon Tripping against Mikko Rantanen
|7:45
|
Miro Heiskanen Tripping against Michael McCarron
|19:57
|
Marcus Foligno Roughing against Thomas Harley served by Bobby Brink
|19:57
|
Thomas Harley Interference against Marcus Foligno
|19:57
|
Marcus Foligno Roughing against Thomas Harley
|3rd Period
|16:16
|
Too many men/ice served by Mavrik Bourque
|18:39
|
Too many men/ice served by Danila Yurov
|19:46
|
Ryan Hartman Slashing against Radek Faksa