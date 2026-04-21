Stars Win, Stars Win. Take game 2 of the series vs the Wild

April 21, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
MIN
 1 0 1 2
DAL
 1 1 2 4

Scoring Summary

1st Period MIN DAL
8:58 Wyatt Johnston (1)

Assists: Nils Lundkvist (1), Oskar Back (1)
 0 1
11:33 Brock Faber (1)

Assists: Quinn Hughes (2), Kirill Kaprizov (3)
 1 1
 
 
2nd Period MIN DAL
4:02 Matt Duchene (1) (Power Play)

Assists: Mikko Rantanen (1), Miro Heiskanen (2)
 1 2
 
 
3rd Period MIN DAL
7:09 Jason Robertson (2)

Assists: Nils Lundkvist (2), Matt Duchene (1)
 1 3
9:47 Brock Faber (2)

Assists: Joel Eriksson Ek (2), Quinn Hughes (3)
 2 3
19:10 Wyatt Johnston (2) (Empty Net)

Assists: Justin Hryckowian (1), Esa Lindell (1)
 2 4

Penalties

1st Period
4:17
Mikko Rantanen High-sticking against Kirill Kaprizov
11:07
Jamie Benn Hooking against Matt Boldy
11:07
Zach Bogosian Interference against Arttu Hyry
 
 
2nd Period
2:16
Nick Foligno Elbowing against Nils Lundkvist
4:02
Mikko Rantanen Slashing against Joel Eriksson Ek
4:02
Matt Duchene Roughing against Joel Eriksson Ek
4:02
Joel Eriksson Ek Roughing against Matt Duchene
6:17
Jared Spurgeon Tripping against Mikko Rantanen
7:45
Miro Heiskanen Tripping against Michael McCarron
19:57
Marcus Foligno Roughing against Thomas Harley served by Bobby Brink
19:57
Thomas Harley Interference against Marcus Foligno
19:57
Marcus Foligno Roughing against Thomas Harley
 
 
3rd Period
16:16
Too many men/ice served by Mavrik Bourque
18:39
Too many men/ice served by Danila Yurov
19:46
Ryan Hartman Slashing against Radek Faksa

