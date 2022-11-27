TCU dominates Iowa State 62-14

Scoring Summary
|first Quarter
|ISU
|TCU
|
TD
10:13
Geor’Quarius Spivey 19 Yd pass from Max Duggan (Griffin Kell Kick)
9 plays, 73 yards, 4:47
|0
|7
|
FG
4:54
Griffin Kell 36 Yd Field Goal
10 plays, 53 yards, 3:22
|0
|10
|
TD
2:15
Kendre Miller 25 Yd Run (Griffin Kell Kick)
3 plays, 45 yards, 1:16
|0
|17
|
TD
2:03
Millard Bradford 36 Yd Interception Return (Griffin Kell Kick)
1 play, 0 yards, 0:12
|0
|24
|second Quarter
|ISU
|TCU
|
TD
13:16
DeShawn Hanika 15 Yd pass from Hunter Dekkers (Jace Gilbert Kick)
10 plays, 75 yards, 3:47
|7
|24
|
FG
11:29
Griffin Kell 54 Yd Field Goal
4 plays, 0 yards, 1:47
|7
|27
|
TD
0:14
Kendre Miller 1 Yd Run (Griffin Kell Kick)
6 plays, 22 yards, 1:09
|7
|34
|third Quarter
|ISU
|TCU
|
TD
6:25
Savion Williams 2 Yd pass from Max Duggan (Griffin Kell Kick)
9 plays, 80 yards, 4:15
|7
|41
|
TD
2:00
Jordan Hudson 13 Yd pass from Max Duggan (Griffin Kell Kick)
6 plays, 38 yards, 3:30
|7
|48
|
TD
1:02
Josh Newton 57 Yd Interception Return (Griffin Kell Kick)
2 plays, 3 yards, 0:58
|7
|55
|fourth Quarter
|ISU
|TCU
|
TD
13:46
Deon Silas 19 Yd Run (Keegan Shackford Kick)
5 plays, 75 yards, 2:16
|14
|55
|
TD
1:18
Jordan Hudson 2 Yd pass from Chandler Morris (Griffin Kell Kick)
13 plays, 97 yards, 7:53
|14
|62