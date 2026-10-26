Stars big 3rd period, double up Islanders 6-3

|Final
|1
|2
|3
|T
|
NYI
|1
|2
|0
|3
|
DAL
|2
|1
|3
|6
Scoring Summary
|1st Period
|NYI
|DAL
|11:31
|Tyler Seguin (3)
Assists: Jamie Benn (2), Roope Hintz (4)
|0
|1
|13:43
|Matthew Schaefer (2)
Assists: Bo Horvat (6)
|1
|1
|14:32
|Jason Robertson (4)
Unassisted
|1
|2
|2nd Period
|NYI
|DAL
|4:01
|Kyle Palmieri (3)
Assists: Ryan Pulock (1), Bo Horvat (7)
|2
|2
|10:52
|Justin Hryckowian (1) (Power Play)
Assists: Thomas Harley (5), Wyatt Johnston (6)
|2
|3
|17:45
|Brayden Schenn (3)
Assists: Anthony Duclair (2), Emil Heineman (3)
|3
|3
|3rd Period
|NYI
|DAL
|4:10
|Wyatt Johnston (2)
Assists: Nils Lundkvist (3), Joel Kiviranta (1)
|3
|4
|9:45
|Jason Robertson (5)
Assists: Tyler Seguin (3), Roope Hintz (5)
|3
|5
|13:02
|Mikko Rantanen (6)
Assists: Lian Bichsel (1)
|3
|6
Penalties
|1st Period
|8:04
|
Lian Bichsel Tripping against Ondrej Palat
|13:19
|
Kyle Capobianco Minor
|13:19
|
Mitchell Chaffee Roughing against Kyle Capobianco
|2nd Period
|9:07
|
Logan Stanley Cross-checking against Mikko Rantanen
|14:05
|
Adam Pelech Hooking against Tyler Seguin
|14:32
|
Miro Heiskanen Holding against Jean-Gabriel Pageau
|18:30
|
Nils Lundkvist Holding against Ondrej Palat
|3rd Period
|
No Penalties This Period