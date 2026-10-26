News Ticker

Stars big 3rd period, double up Islanders 6-3

October 26, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
NYI
 1 2 0 3
DAL
 2 1 3 6

Scoring Summary

1st Period NYI DAL
11:31 Tyler Seguin (3)

Assists: Jamie Benn (2), Roope Hintz (4)
 0 1
13:43 Matthew Schaefer (2)

Assists: Bo Horvat (6)
 1 1
14:32 Jason Robertson (4)

Unassisted
 1 2
 
 
2nd Period NYI DAL
4:01 Kyle Palmieri (3)

Assists: Ryan Pulock (1), Bo Horvat (7)
 2 2
10:52 Justin Hryckowian (1) (Power Play)

Assists: Thomas Harley (5), Wyatt Johnston (6)
 2 3
17:45 Brayden Schenn (3)

Assists: Anthony Duclair (2), Emil Heineman (3)
 3 3
 
 
3rd Period NYI DAL
4:10 Wyatt Johnston (2)

Assists: Nils Lundkvist (3), Joel Kiviranta (1)
 3 4
9:45 Jason Robertson (5)

Assists: Tyler Seguin (3), Roope Hintz (5)
 3 5
13:02 Mikko Rantanen (6)

Assists: Lian Bichsel (1)
 3 6

Penalties

1st Period
8:04
Lian Bichsel Tripping against Ondrej Palat
13:19
Kyle Capobianco Minor
13:19
Mitchell Chaffee Roughing against Kyle Capobianco
 
 
2nd Period
9:07
Logan Stanley Cross-checking against Mikko Rantanen
14:05
Adam Pelech Hooking against Tyler Seguin
14:32
Miro Heiskanen Holding against Jean-Gabriel Pageau
18:30
Nils Lundkvist Holding against Ondrej Palat
 
 
3rd Period
No Penalties This Period

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