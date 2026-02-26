News Ticker

Stars return from the Olympic break shorthanded and beat Kraken 4-1

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
SEA
 0 0 1 1
DAL
 1 3 0 4

Scoring Summary

1st Period SEA DAL
18:41 Wyatt Johnston (30)

Assists: Esa Lindell (18), Thomas Harley (19)
 0 1
 
 
2nd Period SEA DAL
1:43 Matt Duchene (11)

Assists: Thomas Harley (20)
 0 2
5:35 Sam Steel (8)

Assists: Mavrik Bourque (12), Justin Hryckowian (11)
 0 3
6:14 Wyatt Johnston (31) (Power Play)

Assists: Miro Heiskanen (40), Matt Duchene (11)
 0 4
 
 
3rd Period SEA DAL
6:46 Ryker Evans (6)

Unassisted
 1 4

Penalties

1st Period
7:55
Thomas Harley Interference against Freddy Gaudreau
15:17
Jamie Benn Holding the stick against Berkly Catton
 
 
2nd Period
3:28
Freddy Gaudreau High-sticking against Colin Blackwell
5:35
Delaying Game – Unsucc. chlg served by Jacob Melanson
16:16
Jared McCann Slashing against Alexander Petrovic
 
 
3rd Period
4:27
Jason Robertson Cross-checking against Matty Beniers
7:50
Adam Erne Cross-checking against Jacob Melanson served by Nathan Bastian
7:50
Adam Erne Roughing against Jacob Melanson
7:50
Jacob Melanson Roughing against Adam Erne
7:50
Ben Meyers Fighting against Justin Hryckowian
7:50
Justin Hryckowian Fighting against Ben Meyers

