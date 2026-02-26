Stars return from the Olympic break shorthanded and beat Kraken 4-1

|Final
|1
|2
|3
|T
|
SEA
|0
|0
|1
|1
|
DAL
|1
|3
|0
|4
Scoring Summary
|1st Period
|SEA
|DAL
|18:41
|Wyatt Johnston (30)
Assists: Esa Lindell (18), Thomas Harley (19)
|0
|1
|2nd Period
|SEA
|DAL
|1:43
|Matt Duchene (11)
Assists: Thomas Harley (20)
|0
|2
|5:35
|Sam Steel (8)
Assists: Mavrik Bourque (12), Justin Hryckowian (11)
|0
|3
|6:14
|Wyatt Johnston (31) (Power Play)
Assists: Miro Heiskanen (40), Matt Duchene (11)
|0
|4
|3rd Period
|SEA
|DAL
|6:46
|Ryker Evans (6)
Unassisted
|1
|4
Penalties
|1st Period
|7:55
|
Thomas Harley Interference against Freddy Gaudreau
|15:17
|
Jamie Benn Holding the stick against Berkly Catton
|2nd Period
|3:28
|
Freddy Gaudreau High-sticking against Colin Blackwell
|5:35
|
Delaying Game – Unsucc. chlg served by Jacob Melanson
|16:16
|
Jared McCann Slashing against Alexander Petrovic
|3rd Period
|4:27
|
Jason Robertson Cross-checking against Matty Beniers
|7:50
|
Adam Erne Cross-checking against Jacob Melanson served by Nathan Bastian
|7:50
|
Adam Erne Roughing against Jacob Melanson
|7:50
|
Jacob Melanson Roughing against Adam Erne
|7:50
|
Ben Meyers Fighting against Justin Hryckowian
|7:50
|
Justin Hryckowian Fighting against Ben Meyers