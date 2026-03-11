Stars have scored points in 13 straight games, beat Las Vegas 2-1

|Final
|1
|2
|3
|T
|
VGK
|0
|1
|0
|1
|
DAL
|0
|2
|0
|2
Scoring Summary
|1st Period
|
No Goals Scored
|2nd Period
|VGK
|DAL
|1:31
|Jack Eichel (23)
Assists: Shea Theodore (23), Ivan Barbashev (27)
|1
|0
|10:41
|Oskar Back (5)
Assists: Colin Blackwell (7), Thomas Harley (23)
|1
|1
|14:16
|Jamie Benn (12) (Power Play)
Assists: Wyatt Johnston (34), Matt Duchene (18)
|1
|2
|3rd Period
Penalties
|1st Period
|11:36
|
Braeden Bowman Slashing against Colin Blackwell
|2nd Period
|7:59
|
Rasmus Andersson High-sticking against Wyatt Johnston
|11:04
|
Lian Bichsel Interference against Jack Eichel
|13:20
|
Nic Dowd High-sticking against Lian Bichsel
|14:39
|
Thomas Harley Tripping against Ivan Barbashev
|19:16
|
Ivan Barbashev Slashing against Mavrik Bourque
|3rd Period
|1:27
|
Justin Hryckowian Tripping against Jack Eichel
|7:14
|
Jack Eichel Tripping against Mavrik Bourque