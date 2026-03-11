News Ticker

Stars have scored points in 13 straight games, beat Las Vegas 2-1

March 11, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
VGK
 0 1 0 1
DAL
 0 2 0 2

Scoring Summary

1st Period
No Goals Scored
 
 
2nd Period VGK DAL
1:31 Jack Eichel (23)

Assists: Shea Theodore (23), Ivan Barbashev (27)
 1 0
10:41 Oskar Back (5)

Assists: Colin Blackwell (7), Thomas Harley (23)
 1 1
14:16 Jamie Benn (12) (Power Play)

Assists: Wyatt Johnston (34), Matt Duchene (18)
 1 2
 
 
3rd Period

Penalties

1st Period
11:36
Braeden Bowman Slashing against Colin Blackwell
 
 
2nd Period
7:59
Rasmus Andersson High-sticking against Wyatt Johnston
11:04
Lian Bichsel Interference against Jack Eichel
13:20
Nic Dowd High-sticking against Lian Bichsel
14:39
Thomas Harley Tripping against Ivan Barbashev
19:16
Ivan Barbashev Slashing against Mavrik Bourque
 
 
3rd Period
1:27
Justin Hryckowian Tripping against Jack Eichel
7:14
Jack Eichel Tripping against Mavrik Bourque

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly