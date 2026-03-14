Stars frustrate Oilers with a 7-2 thrashing, Benn and Robertson each score 2 goals.

March 13, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
EDM
 0 2 0 2
DAL
 3 2 2 7

Scoring Summary

1st Period EDM DAL
1:23 Jamie Benn (13)

Assists: Miro Heiskanen (45), Sam Steel (20)
 0 1
13:09 Sam Steel (11)

Assists: Matt Duchene (19), Mavrik Bourque (17)
 0 2
15:11 Jason Robertson (35)

Unassisted
 0 3
 
 
2nd Period EDM DAL
5:43 Wyatt Johnston (35) (Power Play)

Assists: Jason Robertson (41), Miro Heiskanen (46)
 0 4
6:15 Jason Robertson (36)

Assists: Wyatt Johnston (35), Miro Heiskanen (47)
 0 5
7:53 Evan Bouchard (19)

Assists: Kasperi Kapanen (8), Leon Draisaitl (61)
 1 5
11:59 Jason Dickinson (7)

Assists: Mattias Ekholm (29), Jack Roslovic (11)
 2 5
 
 
3rd Period EDM DAL
1:32 Jamie Benn (14) (Power Play)

Assists: Jason Robertson (42), Wyatt Johnston (36)
 2 6
18:57 Matt Duchene (13)

Assists: Colin Blackwell (8), Esa Lindell (21)
 2 7

Penalties

1st Period
No Penalties This Period
 
 
2nd Period
5:32
Jason Dickinson Interference against Nils Lundkvist
14:07
Thomas Harley Interference against Adam Henrique
16:13
Connor McDavid Roughing against Tyler Myers
18:34
Oskar Bäck Interference against Zach Hyman
20:00
Leon Draisaitl Slashing against Arttu Hyry
20:00
Connor McDavid Roughing against Justin Hryckowian
20:00
Justin Hryckowian Roughing against Connor McDavid
 
 
3rd Period
8:16
Justin Hryckowian Roughing against Trent Frederic
8:16
Josh Samanski Tripping against Justin Hryckowian
8:16
Colin Blackwell Roughing against Josh Samanski
8:16
Trent Frederic Roughing against Justin Hryckowian
11:57
Darnell Nurse Cross-checking against Justin Hryckowian
13:43
Esa Lindell Interference against Jason Dickinson
17:39
Wyatt Johnston Roughing against Jason Dickinson
17:39
Wyatt Johnston Roughing against Jason Dickinson
17:39
Mavrik Bourque Roughing against Jack Roslovic
17:39
Mavrik Bourque Roughing against Jack Roslovic
17:39
Darnell Nurse Roughing against Tyler Myers
17:39
Darnell Nurse Roughing against Tyler Myers
17:39
Jason Dickinson Roughing against Wyatt Johnston
17:39
Jason Dickinson Roughing against Wyatt Johnston
18:22
Lian Bichsel Unsportsmanlike conduct against Trent Frederic
18:22
Trent Frederic Roughing against Lian Bichsel

Related Articles

