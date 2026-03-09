News Ticker

Blackhawks tie the game late in the 3rd, but the Stars win in OT.

March 9, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

 
Final/OT 1 2 3 OT T
CHI
 2 0 1 0 3
DAL
 1 0 2 1 4

Scoring Summary

1st Period CHI DAL
6:59 Tyler Bertuzzi (27)

Assists: Artyom Levshunov (21), Frank Nazar (20)
 1 0
8:41 Sam Rinzel (3)

Assists: Teuvo Teravainen (16), Oliver Moore (14)
 2 0
16:40 Nathan Bastian (6)

Assists: Lian Bichsel (3), Oskar Back (5)
 2 1
 
 
2nd Period
No Goals Scored
 
 
3rd Period CHI DAL
0:42 Mavrik Bourque (13)

Assists: Michael Bunting (19)
 2 2
9:40 Justin Hryckowian (10) (Power Play)

Assists: Mavrik Bourque (16), Esa Lindell (20)
 2 3
18:40 Connor Bedard (26)

Assists: Teuvo Teravainen (17), Frank Nazar (21)
 3 3
 
 
OT Summary CHI DAL
0:22 Miro Heiskanen (9)

Assists: Matt Duchene (17)
 3 4

Penalties

1st Period
14:01
Nick Lardis Tripping against Jason Robertson
 
 
2nd Period
8:36
Wyatt Kaiser Interference against Justin Hryckowian
 
 
3rd Period
7:49
Louis Crevier Tripping against Adam Erne
15:57
Wyatt Johnston Holding against Connor Bedard
 
 
OT Summary
No Penalties This Period

