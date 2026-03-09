Blackhawks tie the game late in the 3rd, but the Stars win in OT.

|Final/OT
|1
|2
|3
|OT
|T
|
CHI
|2
|0
|1
|0
|3
|
DAL
|1
|0
|2
|1
|4
Scoring Summary
|1st Period
|CHI
|DAL
|6:59
|Tyler Bertuzzi (27)
Assists: Artyom Levshunov (21), Frank Nazar (20)
|1
|0
|8:41
|Sam Rinzel (3)
Assists: Teuvo Teravainen (16), Oliver Moore (14)
|2
|0
|16:40
|Nathan Bastian (6)
Assists: Lian Bichsel (3), Oskar Back (5)
|2
|1
|2nd Period
|
No Goals Scored
|3rd Period
|CHI
|DAL
|0:42
|Mavrik Bourque (13)
Assists: Michael Bunting (19)
|2
|2
|9:40
|Justin Hryckowian (10) (Power Play)
Assists: Mavrik Bourque (16), Esa Lindell (20)
|2
|3
|18:40
|Connor Bedard (26)
Assists: Teuvo Teravainen (17), Frank Nazar (21)
|3
|3
|OT Summary
|CHI
|DAL
|0:22
|Miro Heiskanen (9)
Assists: Matt Duchene (17)
|3
|4
Penalties
|1st Period
|14:01
|
Nick Lardis Tripping against Jason Robertson
|2nd Period
|8:36
|
Wyatt Kaiser Interference against Justin Hryckowian
|3rd Period
|7:49
|
Louis Crevier Tripping against Adam Erne
|15:57
|
Wyatt Johnston Holding against Connor Bedard
|OT Summary
|
No Penalties This Period