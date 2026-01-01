2025 Goodyear Cotton Bowl Quarterfinal Photo Recap

Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
MIA
|0
|14
|3
|7
|24
|
OSU
|0
|0
|7
|7
|14
2ND QUARTER
Touchdown
13:31 – 2nd
7
MIA
0
OSU
Mark Fletcher Jr. 9 Yd pass from Carson Beck (Carter Davis Kick)
13 plays, 83 yards, 8:04
Touchdown
11:49 – 2nd
14
MIA
0
OSU
Keionte Scott 72 Yd Interception Return (Carter Davis Kick)
3 plays, 53 yards, 1:42
3RD QUARTER
Touchdown
8:10 – 3rd
14
MIA
7
OSU
Bo Jackson 1 Yd Run (Jayden Fielding Kick)
11 plays, 82 yards, 6:44
Field Goal
3:01 – 3rd
17
MIA
7
OSU
Carter Davis 49 Yd Field Goal
9 plays, 43 yards, 5:04
4TH QUARTER
Touchdown
13:28 – 4th
17
MIA
14
OSU
Jeremiah Smith 14 Yd pass from Julian Sayin (Jayden Fielding Kick)
10 plays, 75 yards, 4:33
Touchdown
0:55 – 4th
24
MIA
14
OSU
CharMar Brown 5 Yd Run (Carter Davis Kick)
10 plays, 70 yards, 5:01