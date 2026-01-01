News Ticker

Stars drop New Years Eve game to Sabres 4-1, 3rd straight loss

January 1, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
BUF
 0 2 2 4
DAL
 1 0 0 1

Scoring Summary

1st Period BUF DAL
0:15 Mavrik Bourque (6)

Assists: Jason Robertson (23), Miro Heiskanen (28)
 0 1
 
 
2nd Period BUF DAL
7:44 Josh Doan (11)

Assists: Tage Thompson (17)
 1 1
17:05 Bowen Byram (9)

Assists: Noah Ostlund (4), Alex Tuch (20)
 2 1
 
 
3rd Period BUF DAL
9:21 Tage Thompson (19)

Assists: Josh Doan (15), Bowen Byram (11)
 3 1
11:35 Tage Thompson (20)

Assists: Noah Ostlund (5), Owen Power (8)
 4 1

Penalties

1st Period
0:38
Radek Faksa High-sticking against Josh Dunne
 
 
2nd Period
1:41
Justin Hryckowian Tripping against Owen Power
4:44
Josh Doan Tripping against Thomas Harley
 
 
3rd Period
3:59
Tage Thompson Hooking against Jason Robertson
 

Team Stats
Shots 31 29
Hits 24 15
Faceoffs Won 28 20
Faceoff Win Percent 58.3 41.7
Power Play Opportunities 2 2
Power Play Goals 0 0
Power Play Percentage 0.0 0.0
Short Handed Goals 0 0
Total Penalties 2 2
Penalty Minutes 4 4
Blocked Shots 9 12
Takeaways 4 3
Giveaways 14 12

