Stars drop New Years Eve game to Sabres 4-1, 3rd straight loss

|Final
|1
|2
|3
|T
|
BUF
|0
|2
|2
|4
|
DAL
|1
|0
|0
|1
Scoring Summary
|1st Period
|BUF
|DAL
|0:15
|Mavrik Bourque (6)
Assists: Jason Robertson (23), Miro Heiskanen (28)
|0
|1
|2nd Period
|BUF
|DAL
|7:44
|Josh Doan (11)
Assists: Tage Thompson (17)
|1
|1
|17:05
|Bowen Byram (9)
Assists: Noah Ostlund (4), Alex Tuch (20)
|2
|1
|3rd Period
|BUF
|DAL
|9:21
|Tage Thompson (19)
Assists: Josh Doan (15), Bowen Byram (11)
|3
|1
|11:35
|Tage Thompson (20)
Assists: Noah Ostlund (5), Owen Power (8)
|4
|1
Penalties
|1st Period
|0:38
|
Radek Faksa High-sticking against Josh Dunne
|2nd Period
|1:41
|
Justin Hryckowian Tripping against Owen Power
|4:44
|
Josh Doan Tripping against Thomas Harley
|3rd Period
|3:59
|
Tage Thompson Hooking against Jason Robertson
|
Team Stats
|Shots
|31
|29
|Hits
|24
|15
|Faceoffs Won
|28
|20
|Faceoff Win Percent
|58.3
|41.7
|Power Play Opportunities
|2
|2
|Power Play Goals
|0
|0
|Power Play Percentage
|0.0
|0.0
|Short Handed Goals
|0
|0
|Total Penalties
|2
|2
|Penalty Minutes
|4
|4
|Blocked Shots
|9
|12
|Takeaways
|4
|3
|Giveaways
|14
|12