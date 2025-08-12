08/11/2025 Texas Rangers vs Arizona Diamondbacks

Scoring Summary
|
INNING
|ARI
|TEX
|2nd
|Locklear homered to left (402 feet).
|1
|0
|3rd
|Carroll homered to right (349 feet), McCarthy scored.
|3
|0
|3rd
|Perdomo homered to right (395 feet), Marte scored.
|5
|0
|3rd
|Seager doubled to right, Jung scored.
|5
|1
|6th
|Alexander homered to left center (385 feet).
|6
|1
|6th
|Seager singled to right, Smith scored.
|6
|2
|6th
|Langford homered to left (410 feet), Seager scored and Semien scored.
|6
|5
|9th
|Tellez homered to right center (413 feet).
|6
|6
|10th
|Burger singled to left, Haggerty scored, Seager to third.
|6
|7