08/11/2025 Texas Rangers vs Arizona Diamondbacks

Photos by Michael Kolch

 
ARI
TEX
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 6 11 1
0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 7 11 1
 
 
P. Maton
WIN

P. Maton2-3

1.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 K, 0 BB
 
A. Saalfrank
LOSS

A. Saalfrank0-1

0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 K, 1 BB

Scoring Summary

 

INNING

 ARI TEX
  2nd Locklear homered to left (402 feet). 1 0
  3rd Carroll homered to right (349 feet), McCarthy scored. 3 0
  3rd Perdomo homered to right (395 feet), Marte scored. 5 0
  3rd Seager doubled to right, Jung scored. 5 1
  6th Alexander homered to left center (385 feet). 6 1
  6th Seager singled to right, Smith scored. 6 2
  6th Langford homered to left (410 feet), Seager scored and Semien scored. 6 5
  9th Tellez homered to right center (413 feet). 6 6
  10th Burger singled to left, Haggerty scored, Seager to third. 6 7
 

 

