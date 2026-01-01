News Ticker

TCU rallies back to beat USC in the Alamo Bowl 30-27 in OT

January 1, 2026 Featured, Football, Galleries, NCAA Football, TCU Football

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final/OT 1 2 3 4 OT T
USC
 3 10 8 3 3 27
TCU
 0 14 0 10 6 30

Scoring Summary

1st Quarter

USC – Field Goal

  • 7:06 — Ryon Sayeri 40-yard FG
  • Drive: 7 plays, 50 yards, 3:46
  • Score: USC 3, TCU 0

2nd Quarter

TCU – Touchdown

  • 13:36 — Jon Denman 5-yard run (Kyle Lemmermann PAT)
  • Drive: 9 plays, 69 yards, 3:55
  • Score: USC 3, TCU 7

USC – Touchdown

  • 9:57 — King Miller 2-yard run (Ryon Sayeri PAT)
  • Drive: 7 plays, 75 yards, 3:39
  • Score: USC 10, TCU 7

TCU – Touchdown

  • 4:58 — Ken Seals 1-yard run (Kyle Lemmermann PAT)
  • Drive: 13 plays, 75 yards, 4:59
  • Score: USC 10, TCU 14

USC – Field Goal

  • 0:18 — Ryon Sayeri 28-yard FG
  • Drive: 10 plays, 64 yards, 4:40
  • Score: USC 13, TCU 14

3rd Quarter

USC – Touchdown

  • 0:49 — Jaden Richardson 21-yard pass from Jayden Maiava
  • Two-point conversion: Maiava pass to Taniela Tupou
  • Drive: 5 plays, 73 yards, 3:02
  • Score: USC 21, TCU 14

4th Quarter

USC – Field Goal

  • 9:37 — Ryon Sayeri 41-yard FG
  • Drive: 8 plays, 46 yards, 5:05
  • Score: USC 24, TCU 14

TCU – Touchdown

  • 4:24 — Jeremy Payne 5-yard run (Kyle Lemmermann PAT)
  • Drive: 11 plays, 75 yards, 5:13
  • Score: USC 24, TCU 21

TCU – Field Goal

  • 0:02 — Kyle Lemmermann 27-yard FG
  • Drive: 13 plays, 59 yards, 2:44
  • Score: USC 24, TCU 24

Overtime

USC – Field Goal

  • Ryon Sayeri 22-yard FG
  • Drive: 6 plays, 20 yards
  • Score: USC 27, TCU 24

TCU – Touchdown

  • Jeremy Payne 35-yard pass from Ken Seals
  • Drive: 3 plays, 25 yards
  • Final Score: TCU 30, USC 27

 

 

Team Stats
1st Downs 19 20
3rd down efficiency 5-12 8-15
4th down efficiency 0-0 1-1
Total Yards 392 375
Passing 280 258
Comp/Att 18/30 29/40
Yards per pass 9.3 6.5
Interceptions thrown 2 1
Rushing 112 117
Rushing Attempts 33 31
Yards per rush 3.4 3.8
Penalties 7-50 10-81
Turnovers 2 1
Fumbles lost 0 0
Interceptions thrown 2 1
Possession 31:52 28:08

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly