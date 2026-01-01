TCU rallies back to beat USC in the Alamo Bowl 30-27 in OT

|Final/OT
|1
|2
|3
|4
|OT
|T
|
USC
|3
|10
|8
|3
|3
|27
|
TCU
|0
|14
|0
|10
|6
|30
Scoring Summary
1st Quarter
USC – Field Goal
- 7:06 — Ryon Sayeri 40-yard FG
- Drive: 7 plays, 50 yards, 3:46
- Score: USC 3, TCU 0
2nd Quarter
TCU – Touchdown
- 13:36 — Jon Denman 5-yard run (Kyle Lemmermann PAT)
- Drive: 9 plays, 69 yards, 3:55
- Score: USC 3, TCU 7
USC – Touchdown
- 9:57 — King Miller 2-yard run (Ryon Sayeri PAT)
- Drive: 7 plays, 75 yards, 3:39
- Score: USC 10, TCU 7
TCU – Touchdown
- 4:58 — Ken Seals 1-yard run (Kyle Lemmermann PAT)
- Drive: 13 plays, 75 yards, 4:59
- Score: USC 10, TCU 14
USC – Field Goal
- 0:18 — Ryon Sayeri 28-yard FG
- Drive: 10 plays, 64 yards, 4:40
- Score: USC 13, TCU 14
3rd Quarter
USC – Touchdown
- 0:49 — Jaden Richardson 21-yard pass from Jayden Maiava
- Two-point conversion: Maiava pass to Taniela Tupou
- Drive: 5 plays, 73 yards, 3:02
- Score: USC 21, TCU 14
4th Quarter
USC – Field Goal
- 9:37 — Ryon Sayeri 41-yard FG
- Drive: 8 plays, 46 yards, 5:05
- Score: USC 24, TCU 14
TCU – Touchdown
- 4:24 — Jeremy Payne 5-yard run (Kyle Lemmermann PAT)
- Drive: 11 plays, 75 yards, 5:13
- Score: USC 24, TCU 21
TCU – Field Goal
- 0:02 — Kyle Lemmermann 27-yard FG
- Drive: 13 plays, 59 yards, 2:44
- Score: USC 24, TCU 24
Overtime
USC – Field Goal
- Ryon Sayeri 22-yard FG
- Drive: 6 plays, 20 yards
- Score: USC 27, TCU 24
TCU – Touchdown
- Jeremy Payne 35-yard pass from Ken Seals
- Drive: 3 plays, 25 yards
- Final Score: TCU 30, USC 27
|
Team Stats
|1st Downs
|19
|20
|3rd down efficiency
|5-12
|8-15
|4th down efficiency
|0-0
|1-1
|Total Yards
|392
|375
|Passing
|280
|258
|Comp/Att
|18/30
|29/40
|Yards per pass
|9.3
|6.5
|Interceptions thrown
|2
|1
|Rushing
|112
|117
|Rushing Attempts
|33
|31
|Yards per rush
|3.4
|3.8
|Penalties
|7-50
|10-81
|Turnovers
|2
|1
|Fumbles lost
|0
|0
|Interceptions thrown
|2
|1
|Possession
|31:52
|28:08