News Ticker

Corey Seager homers to lift Rangers over Guardians 3-2

June 6, 2026 Baseball, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, MLB, Texas Rangers

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
CLE    1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 0
TEX   0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 0

Scoring Summary

Inning

 CLE TEX
  1st Bazzana homered to right (385 feet). 1 0
  4th Hedges singled to center, Kwan scored. 2 0
  6th Higashioka homered to left (428 feet). 2 1
  6th Seager homered to left center (399 feet), Langford scored. 2 3
Rangers Pitching
IP H R ER BB K HR PC-ST ERA
Rocker   5.0 6 2 2 1 5 1 94-57 3.54
Gray       1.2 0 0 0 0 2 0 25-14 3.26
Beeks     0.1 0 0 0 0 1 0 7-5 3.55
Lats        2.0 1 0 0 1 3 0 35-21 1.86
Team     9.0 7 2 2 2 11 1 161-97  

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly