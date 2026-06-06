Corey Seager homers to lift Rangers over Guardians 3-2

|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|CLE 1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|7
|0
|TEX 0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|–
|3
|5
|0
Scoring Summary
|
Inning
|CLE
|TEX
|1st
|Bazzana homered to right (385 feet).
|1
|0
|4th
|Hedges singled to center, Kwan scored.
|2
|0
|6th
|Higashioka homered to left (428 feet).
|2
|1
|6th
|Seager homered to left center (399 feet), Langford scored.
|2
|3
Rangers Pitching
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|K
|HR
|PC-ST
|ERA
|Rocker 5.0
|6
|2
|2
|1
|5
|1
|94-57
|3.54
|Gray 1.2
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|25-14
|3.26
|Beeks 0.1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|7-5
|3.55
|Lats 2.0
|1
|0
|0
|1
|3
|0
|35-21
|1.86
|Team 9.0
|7
|2
|2
|2
|11
|1
|161-97