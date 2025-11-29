Stars storm back, beat Utah 4-3

|Final
|1
|2
|3
|T
|
UTA
|2
|1
|0
|3
|
DAL
|1
|3
|0
|4
Scoring Summary
|1st Period
|UTA
|DAL
|0:57
|Logan Cooley (14)
Assists: Dylan Guenther (10), Kailer Yamamoto (3)
|1
|0
|12:17
|Kevin Rooney (1)
Assists: John Marino (11), Michael Carcone (4)
|2
|0
|17:38
|Roope Hintz (8) (Power Play)
Assists: Mikko Rantanen (19), Miro Heiskanen (18)
|2
|1
|2nd Period
|UTA
|DAL
|8:16
|Jamie Benn (2)
Assists: Alexander Petrovic (6)
|2
|2
|9:18
|Jason Robertson (15)
Assists: Kyle Capobianco (3), Justin Hryckowian (5)
|2
|3
|16:14
|Jack McBain (2)
Assists: Lawson Crouse (5), John Marino (12)
|3
|3
|18:33
|Wyatt Johnston (13) (Power Play)
Assists: Mikko Rantanen (20), Miro Heiskanen (19)
|3
|4
|3rd Period
|
No Goals Scored
Penalties
|1st Period
|5:50
|
Kailer Yamamoto Tripping against Miro Heiskanen
|6:32
|
Roope Hintz Slashing against Mikhail Sergachev
|17:19
|
Sean Durzi High-sticking – double minor against Jamie Benn
|2nd Period
|10:48
|
Sam Steel Hooking against Nate Schmidt
|18:05
|
Kevin Stenlund Tripping against Colin Blackwell
|18:05
|
Ian Cole Tripping against Sam Steel
|3rd Period
|
No Penalties This Period