News Ticker

Stars storm back, beat Utah 4-3

November 29, 2025 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
UTA
 2 1 0 3
DAL
 1 3 0 4

Scoring Summary

1st Period UTA DAL
0:57 Logan Cooley (14)

Assists: Dylan Guenther (10), Kailer Yamamoto (3)
 1 0
12:17 Kevin Rooney (1)

Assists: John Marino (11), Michael Carcone (4)
 2 0
17:38 Roope Hintz (8) (Power Play)

Assists: Mikko Rantanen (19), Miro Heiskanen (18)
 2 1
 
 
2nd Period UTA DAL
8:16 Jamie Benn (2)

Assists: Alexander Petrovic (6)
 2 2
9:18 Jason Robertson (15)

Assists: Kyle Capobianco (3), Justin Hryckowian (5)
 2 3
16:14 Jack McBain (2)

Assists: Lawson Crouse (5), John Marino (12)
 3 3
18:33 Wyatt Johnston (13) (Power Play)

Assists: Mikko Rantanen (20), Miro Heiskanen (19)
 3 4
 
 
3rd Period
No Goals Scored

Penalties

1st Period
5:50
Kailer Yamamoto Tripping against Miro Heiskanen
6:32
Roope Hintz Slashing against Mikhail Sergachev
17:19
Sean Durzi High-sticking – double minor against Jamie Benn
 
 
2nd Period
10:48
Sam Steel Hooking against Nate Schmidt
18:05
Kevin Stenlund Tripping against Colin Blackwell
18:05
Ian Cole Tripping against Sam Steel
 
 
3rd Period
No Penalties This Period

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly