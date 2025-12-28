News Ticker

Casey O’Brien hat-trick leads Sirens to a 4-3 win over the Seattle Torrent at the AAC

December 28, 2025 Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Scoring 1 2 3 T
SEATTLE TORRENT 2 0 1 3
NY SIRENS 1 1 2 4
Shots on Goal 1 2 3 T
SEATTLE TORRENT 11 11 11 33
NY SIRENS 21 9 11 41
Scoring
1st
5:33 Seattle Torrent
Danielle Serdachny
Danielle Serdachny (1)
Megan Carter (2), Hannah Murphy (1)
 
 
18:23 New York Sirens
Casey O'Brien
Casey O’Brien (1)
Elle Hartje (3), Jaime Bourbonnais (1)
 
 
19:28 Seattle Torrent
Mikyla Grant-Mentis
Mikyla Grant-Mentis (1)
Natalie Snodgrass (1), Hilary Knight (6)
 
 
2nd
13:01 New York Sirens
Casey O'Brien
Casey O’Brien (2)
Paetyn Levis (2), Sarah Fillier (2)
(PP)
 
3rd
1:47 Seattle Torrent
Lexie Adzija
Lexie Adzija (1)
Mikyla Grant-Mentis (2), Lyndie Lobdell (1)
 
 
9:33 New York Sirens
Maddi Wheeler
Maddi Wheeler (1)
Kristin O’Neill (1), Jaime Bourbonnais (2)
 
 
16:40 New York Sirens
Casey O'Brien
Casey O’Brien (3)
Taylor Girard (1), Jaime Bourbonnais (3)
(PP)
Penalties
1st
03:39 Seattle Torrent Jessie Eldridge Roughing,2 minPP
04:00 New York Sirens Maja Nylen Persson Interference,2 minPP
11:25 Seattle Torrent Aneta Tejralová , Served by Lily Delianedis Major – Check to the Head,5 minPP
11:25 Seattle Torrent Aneta Tejralová Game Misconduct,10 min
2nd
07:24 New York Sirens Jincy Roese Tripping,2 minPP
11:11 Seattle Torrent Alex Carpenter Slashing,2 minPP
3rd
05:22 New York Sirens Maddi Wheeler Hooking,2 minPP
07:25 New York Sirens Maddi Wheeler Interference,2 minPP
11:18 Seattle Torrent Anna Wilgren Tripping,2 minPP
15:26 Seattle Torrent Danielle Serdachny Hooking, 2 min PP

