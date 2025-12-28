Casey O’Brien hat-trick leads Sirens to a 4-3 win over the Seattle Torrent at the AAC

|Scoring
|1
|2
|3
|T
|SEATTLE TORRENT
|2
|0
|1
|3
|NY SIRENS
|1
|1
|2
|4
|Shots on Goal
|1
|2
|3
|T
|SEATTLE TORRENT
|11
|11
|11
|33
|NY SIRENS
|21
|9
|11
|41
Scoring
|1st
|5:33
|
Danielle Serdachny (1)
Megan Carter (2), Hannah Murphy (1)
|
|
|18:23
|
Casey O’Brien (1)
Elle Hartje (3), Jaime Bourbonnais (1)
|
|
|19:28
|
Mikyla Grant-Mentis (1)
Natalie Snodgrass (1), Hilary Knight (6)
|
|
|2nd
|13:01
|
Casey O’Brien (2)
Paetyn Levis (2), Sarah Fillier (2)
|
(PP)
|
|3rd
|1:47
|
Lexie Adzija (1)
Mikyla Grant-Mentis (2), Lyndie Lobdell (1)
|
|
|9:33
|
Maddi Wheeler (1)
Kristin O’Neill (1), Jaime Bourbonnais (2)
|
|
|16:40
|
Casey O’Brien (3)
Taylor Girard (1), Jaime Bourbonnais (3)
|
(PP)
Penalties
|1st
|03:39
|Jessie Eldridge Roughing,2 minPP
|04:00
|Maja Nylen Persson Interference,2 minPP
|11:25
|Aneta Tejralová , Served by Lily Delianedis Major – Check to the Head,5 minPP
|11:25
|Aneta Tejralová Game Misconduct,10 min
|2nd
|07:24
|Jincy Roese Tripping,2 minPP
|11:11
|Alex Carpenter Slashing,2 minPP
|3rd
|05:22
|Maddi Wheeler Hooking,2 minPP
|07:25
|Maddi Wheeler Interference,2 minPP
|11:18
|Anna Wilgren Tripping,2 minPP
|15:26
|Danielle Serdachny Hooking, 2 min PP