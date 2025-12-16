News Ticker

Stars get back in the win column, defeat Kings 4-1

December 16, 2025 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
LA
 0 1 0 1
DAL
 0 1 3 4

Scoring Summary

1st Period
No Goals Scored
 
 
2nd Period LA DAL
11:03 Andrei Kuzmenko (5) (Power Play)

Unassisted
 1 0
15:42 Matt Duchene (2)

Assists: Mikko Rantanen (30), Wyatt Johnston (22)
 1 1
 
 
3rd Period LA DAL
6:12 Oskar Back (2)

Assists: Radek Faksa (11), Colin Blackwell (5)
 1 2
16:11 Mikko Rantanen (14)

Assists: Thomas Harley (10)
 1 3
19:28 Wyatt Johnston (17) (Empty Net)

Assists: Matt Duchene (2)
 1 4

Penalties

1st Period
19:54
Oskar Bäck Interference against Jeff Malott
 
 
2nd Period
6:29
Mikey Anderson Tripping against Mikko Rantanen
9:24
Brandt Clarke Interference against Radek Faksa
9:24
Radek Faksa High-sticking – double minor against Brandt Clarke served by Matt Duchene
11:00
Oskar Bäck Tripping against Andrei Kuzmenko
12:57
Joel Armia Hooking against Thomas Harley
 
 
3rd Period
No Penalties This Period

