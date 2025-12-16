Stars get back in the win column, defeat Kings 4-1

|Final
|1
|2
|3
|T
|
LA
|0
|1
|0
|1
|
DAL
|0
|1
|3
|4
Scoring Summary
|1st Period
|
No Goals Scored
|2nd Period
|LA
|DAL
|11:03
|Andrei Kuzmenko (5) (Power Play)
Unassisted
|1
|0
|15:42
|Matt Duchene (2)
Assists: Mikko Rantanen (30), Wyatt Johnston (22)
|1
|1
|3rd Period
|LA
|DAL
|6:12
|Oskar Back (2)
Assists: Radek Faksa (11), Colin Blackwell (5)
|1
|2
|16:11
|Mikko Rantanen (14)
Assists: Thomas Harley (10)
|1
|3
|19:28
|Wyatt Johnston (17) (Empty Net)
Assists: Matt Duchene (2)
|1
|4
Penalties
|1st Period
|19:54
|
Oskar Bäck Interference against Jeff Malott
|2nd Period
|6:29
|
Mikey Anderson Tripping against Mikko Rantanen
|9:24
|
Brandt Clarke Interference against Radek Faksa
|9:24
|
Radek Faksa High-sticking – double minor against Brandt Clarke served by Matt Duchene
|11:00
|
Oskar Bäck Tripping against Andrei Kuzmenko
|12:57
|
Joel Armia Hooking against Thomas Harley
|3rd Period
|
No Penalties This Period