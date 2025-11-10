Seguin scores to lift Stars over Kraken 2-1

Scoring Summary
|1st Period
|SEA
|DAL
|3:15
|Jaden Schwartz (5)
Assists: Adam Larsson (3), Vince Dunn (7)
|1
|0
|4:24
|Wyatt Johnston (10) (Power Play)
Assists: Jason Robertson (11), Miro Heiskanen (10)
|1
|1
|19:26
|Tyler Seguin (5)
Assists: Roope Hintz (8), Miro Heiskanen (11)
|1
|2
|2nd Period
|
No Goals Scored
|3rd Period
|
No Goals Scored
Penalties
|1st Period
|3:32
|
Kaapo Kakko Hooking against Miro Heiskanen
|2nd Period
|5:07
|
Lian Bichsel High-sticking against Ryan Winterton
|6:43
|
Thomas Harley Delaying Game – Puck over glass
|14:58
|
Jaden Schwartz Interference against Miro Heiskanen
|3rd Period
|1:19
|
Matty Beniers Holding against Mikko Rantanen
|1:19
|
Mikko Rantanen Holding the stick against Matty Beniers
|4:24
|
Miro Heiskanen Slashing against Kaapo Kakko
|12:07
|
Jordan Eberle Tripping against Justin Hryckowian