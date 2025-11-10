News Ticker

Seguin scores to lift Stars over Kraken 2-1

November 10, 2025 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Scoring Summary

1st Period SEA DAL
3:15 Jaden Schwartz (5)

Assists: Adam Larsson (3), Vince Dunn (7)
 1 0
4:24 Wyatt Johnston (10) (Power Play)

Assists: Jason Robertson (11), Miro Heiskanen (10)
 1 1
19:26 Tyler Seguin (5)

Assists: Roope Hintz (8), Miro Heiskanen (11)
 1 2
 
 
2nd Period
No Goals Scored
 
 
3rd Period
No Goals Scored

Penalties

1st Period
3:32
Kaapo Kakko Hooking against Miro Heiskanen
 
 
2nd Period
5:07
Lian Bichsel High-sticking against Ryan Winterton
6:43
Thomas Harley Delaying Game – Puck over glass
14:58
Jaden Schwartz Interference against Miro Heiskanen
 
 
3rd Period
1:19
Matty Beniers Holding against Mikko Rantanen
1:19
Mikko Rantanen Holding the stick against Matty Beniers
4:24
Miro Heiskanen Slashing against Kaapo Kakko
12:07
Jordan Eberle Tripping against Justin Hryckowian

