Rantanen scores in shootout as Stars rally to beat Penguins 3-2

|Final/SO
|1
|2
|3
|SO
|T
|
PIT
|1
|1
|0
|0
|2
|
DAL
|0
|1
|1
|1
|3
Scoring Summary
|1st Period
|PIT
|DAL
|18:18
|Connor Dewar (6)
Assists: Blake Lizotte (2), Noel Acciari (4)
|1
|0
|2nd Period
|PIT
|DAL
|1:27
|Jamie Benn (4)
Assists: Roope Hintz (17), Jason Robertson (20)
|1
|1
|5:56
|Tommy Novak (4)
Assists: Kris Letang (11), Sidney Crosby (12)
|2
|1
|3rd Period
|PIT
|DAL
|18:11
|Miro Heiskanen (6)
Assists: Wyatt Johnston (18), Mikko Rantanen (26)
|2
|2
|OT Summary
|
No Goals Scored
|Shootout Summary
|PIT
|DAL
|Jason Robertson Snap Shot Off Crossbar
|0
|0
|Bryan Rust Snap Shot saved by Jake Oettinger
|0
|0
|Matt Duchene Snap Shot saved by Tristan Jarry
|0
|0
|Sidney Crosby Snap Shot saved by Jake Oettinger
|0
|0
|Mikko Rantanen Goal Snap Shot
|0
|1
|Kris Letang Snap Shot saved by Jake Oettinger
|0
|1
Penalties
|1st Period
|
No Penalties This Period
|2nd Period
|8:26
|
Jamie Benn Hooking against Sidney Crosby
|15:47
|
Miro Heiskanen Hooking against Rutger McGroarty
|3rd Period
|12:26
|
Ville Koivunen Slashing against Esa Lindell
|OT Summary
|
No Penalties This Period
|
Team Stats
|Shots
|29
|23
|Hits
|26
|17
|Faceoffs Won
|25
|22
|Faceoff Win Percent
|53.2
|46.8
|Power Play Opportunities
|2
|1
|Power Play Goals
|0
|0
|Power Play Percentage
|0.0
|0.0
|Short Handed Goals
|0
|0
|Total Penalties
|1
|2
|Penalty Minutes
|2
|4
|Blocked Shots
|19
|20
|Takeaways
|5
|5
|Giveaways
|13
|23