News Ticker

Rantanen scores in shootout as Stars rally to beat Penguins 3-2

December 7, 2025 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final/SO 1 2 3 SO T
PIT
 1 1 0 0 2
DAL
 0 1 1 1 3

Scoring Summary

1st Period PIT DAL
18:18 Connor Dewar (6)

Assists: Blake Lizotte (2), Noel Acciari (4)
 1 0
 
 
2nd Period PIT DAL
1:27 Jamie Benn (4)

Assists: Roope Hintz (17), Jason Robertson (20)
 1 1
5:56 Tommy Novak (4)

Assists: Kris Letang (11), Sidney Crosby (12)
 2 1
 
 
3rd Period PIT DAL
18:11 Miro Heiskanen (6)

Assists: Wyatt Johnston (18), Mikko Rantanen (26)
 2 2
 
 
OT Summary
No Goals Scored
 
 
Shootout Summary PIT DAL
Jason Robertson Snap Shot Off Crossbar 0 0
Bryan Rust Snap Shot saved by Jake Oettinger 0 0
Matt Duchene Snap Shot saved by Tristan Jarry 0 0
Sidney Crosby Snap Shot saved by Jake Oettinger 0 0
Mikko Rantanen Goal Snap Shot 0 1
Kris Letang Snap Shot saved by Jake Oettinger 0 1

Penalties

1st Period
No Penalties This Period
 
 
2nd Period
8:26
Jamie Benn Hooking against Sidney Crosby
15:47
Miro Heiskanen Hooking against Rutger McGroarty
 
 
3rd Period
12:26
Ville Koivunen Slashing against Esa Lindell
 
 
OT Summary
No Penalties This Period
 

Team Stats
Shots 29 23
Hits 26 17
Faceoffs Won 25 22
Faceoff Win Percent 53.2 46.8
Power Play Opportunities 2 1
Power Play Goals 0 0
Power Play Percentage 0.0 0.0
Short Handed Goals 0 0
Total Penalties 1 2
Penalty Minutes 2 4
Blocked Shots 19 20
Takeaways 5 5
Giveaways 13 23

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly