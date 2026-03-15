Stars win in OT 3-2 on Harleys goal

March 15, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final/OT 1 2 3 OT T
DET
 0 0 2 0 2
DAL
 1 1 0 1 3

Scoring Summary

1st Period DET DAL
8:57 Wyatt Johnston (36)

Assists: Mavrik Bourque (18), Nils Lundkvist (6)
 0 1
 
 
2nd Period DET DAL
2:19 Michael Bunting (14) (Power Play)

Assists: Justin Hryckowian (13), Jason Robertson (43)
 0 2
 
 
3rd Period DET DAL
6:51 Simon Edvinsson (9)

Assists: Moritz Seider (38), James van Riemsdyk (13)
 1 2
16:34 Lucas Raymond (21)

Assists: Emmitt Finnie (14), Alex DeBrincat (33)
 2 2
 
 
OT Summary DET DAL
2:06 Thomas Harley (6)

Assists: Wyatt Johnston (37)
 2 3

Penalties

1st Period
3:34
David Perron Slashing against Miro Heiskanen
3:34
Miro Heiskanen Roughing against David Perron
10:33
Dominik Shine Slashing against Miro Heiskanen
 
 
2nd Period
0:25
Moritz Seider Hooking against Colin Blackwell
2:30
Nathan Bastian Interference against Alex DeBrincat
10:48
J.T. Compher Slashing against Nils Lundkvist
12:31
Lucas Raymond Hooking against Esa Lindell
 
 
3rd Period
0:33
Esa Lindell Interference against J.T. Compher
3:35
Justin Faulk Holding against Jason Robertson
3:35
Jason Robertson Cross-checking against Justin Faulk
7:44
Tyler Myers Cross-checking against Marco Kasper
 
 
OT Summary
No Penalties This Period

Related Articles

