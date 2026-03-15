Stars win in OT 3-2 on Harleys goal

|Final/OT
|1
|2
|3
|OT
|T
|
DET
|0
|0
|2
|0
|2
|
DAL
|1
|1
|0
|1
|3
Scoring Summary
|1st Period
|DET
|DAL
|8:57
|Wyatt Johnston (36)
Assists: Mavrik Bourque (18), Nils Lundkvist (6)
|0
|1
|2nd Period
|DET
|DAL
|2:19
|Michael Bunting (14) (Power Play)
Assists: Justin Hryckowian (13), Jason Robertson (43)
|0
|2
|3rd Period
|DET
|DAL
|6:51
|Simon Edvinsson (9)
Assists: Moritz Seider (38), James van Riemsdyk (13)
|1
|2
|16:34
|Lucas Raymond (21)
Assists: Emmitt Finnie (14), Alex DeBrincat (33)
|2
|2
|OT Summary
|DET
|DAL
|2:06
|Thomas Harley (6)
Assists: Wyatt Johnston (37)
|2
|3
Penalties
|1st Period
|3:34
|
David Perron Slashing against Miro Heiskanen
|3:34
|
Miro Heiskanen Roughing against David Perron
|10:33
|
Dominik Shine Slashing against Miro Heiskanen
|2nd Period
|0:25
|
Moritz Seider Hooking against Colin Blackwell
|2:30
|
Nathan Bastian Interference against Alex DeBrincat
|10:48
|
J.T. Compher Slashing against Nils Lundkvist
|12:31
|
Lucas Raymond Hooking against Esa Lindell
|3rd Period
|0:33
|
Esa Lindell Interference against J.T. Compher
|3:35
|
Justin Faulk Holding against Jason Robertson
|3:35
|
Jason Robertson Cross-checking against Justin Faulk
|7:44
|
Tyler Myers Cross-checking against Marco Kasper
|OT Summary
|
No Penalties This Period