Rangers defeated Angels 7-3

Scoring Summary
|
Inning
|LAA
|TEX
|1st
|A. García doubled to right, Langford scored, Seager to third.
|0
|1
|1st
|Jung singled to left, Seager scored, A. García to third.
|0
|2
|1st
|Freeman hit sacrifice fly to center, A. García scored.
|0
|3
|2nd
|Helman homered to left center (383 feet), Heim scored.
|0
|5
|4th
|Higashioka homered to left center (421 feet).
|0
|6
|7th
|Seager homered to right (376 feet).
|0
|7
|9th
|Neto homered to left center (396 feet).
|1
|7
|9th
|Adell homered to left (408 feet), Trout scored.
|3
|7