Rangers defeated Angels 7-3

August 28, 2025 Baseball, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, MLB, Texas Rangers

Photos by Dominic Ceraldi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
LAA   0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0
TEX   3 2 0 1 0 0 1 0 7 7 0

Scoring Summary

Inning

 LAA TEX
  1st A. García doubled to right, Langford scored, Seager to third. 0 1
  1st Jung singled to left, Seager scored, A. García to third. 0 2
  1st Freeman hit sacrifice fly to center, A. García scored. 0 3
  2nd Helman homered to left center (383 feet), Heim scored. 0 5
  4th Higashioka homered to left center (421 feet). 0 6
  7th Seager homered to right (376 feet). 0 7
  9th Neto homered to left center (396 feet). 1 7
  9th Adell homered to left (408 feet), Trout scored. 3 7

