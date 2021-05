Off the bench Lozano scores 2, Mexico beats Iceland 2-1

Photos by Dominic Ceraldi

Final game stats

FINAL MATCH STATISTICS / ESTADÍSTICAS FINALES DEL PARTIDO

05.29.2021: AT&T Stadium, Arlington, TX – 7:30 p.m. CT

Attendance/Asistencia: 44,892

MEXICO 2 – ICELAND 1

’15 OG by MEX, 4-Alvarez, Edson

’73 by MEX 22-Lozano, Hirving (Assist by 29-Lainez, Diego)

’78 by MEX 22-Lozano, Hirving (Assist by 16-Herrera, Hector)

MEX: 1-Talavera, Alfredo, 8-Sanchez, Jorge (’63 24-Arteaga, Gerardo), 3-Salcedo, Carlos (’63 16-Herrera, Hector), 15-Moreno, Hector, 23-Gallardo, Jesus (’63 2-Araujo, Nestor), 4-Alvarez, Edson, 28-Rodriguez, Carlos (’63 22-Lozano, Hirving), 18-Guardado, Andres (C), 27-Antuna, Uriel, 9-Martin, Henry, 29-Lainez, Diego (’81 21-Rodriguez, Luis)

DNP / No jugaron: 13-Ochoa, Guillermo, 17-Corona, Jesus, 20-Cordova, Sebastian, 31-Rodriguez, Osvaldo, 19-Montes, Cesar, 14-Gutierrez, Erick

DT: Gerardo Martino

ISL: 13-Runarsson, Runar Alex, 2-Saevarsson, Birkir Mar (’74 15-Sigurgeirsson, Runar Thor), 4-Hermannsson, Hjortur, 21-Bjarnason, Brynjar Ingi (’80 16-Olafsson, Isak Oli), 3-Gunnarsson, Hordur Ingi, 17-Gunnarsson, Aaron Einar (C) (’59-7-Baldursson, Andri Fannar), 8-Bjarnason, Birkir (’80 5-Thrandarson, Aaron Elis), 10-Johannesson, Isak Bergmann, 18-Helgason, Thorir Johann, 22-Bodvarsson, Jon Dadi (11-Gudjohnsen, Sveinn Aron), 9-Sigthorsson, Kolbeinn (’74-20-Eyjolfsson, Gisli),

DNP / No jugaron: 1-Kristinsson, Ogmundur, 12-Olafsson, Elias Rafn,19-Thordarson, Kolbeinn, 23-Thordarson, Stefan Teitur,

DT: Arnar Þór Viðarsson

Booked /Amonestado:

ISL – ’30, 2-Saevarsson, Birkir Mar ISL – ’75, 11-Gudjohnsen, Sveinn Aron

Sent off / Expulsado:

N/A

Statistics/Estadísticas MEX ISL

Shots/Tiros Totales 19 5

Saves/Atajadas 1 7

Fouls/Faltas 4 8

Corners/Tiros de Esquina 7 2

Offside/Fuera de Lugar 3 0

Referee / Árbitro Central: Ted Unkel (USA)

Bench Side / Asistente 1: Corey Rockwell (USA)

Far Side / Asistente 2: Nick (Luis Nicholas) Uranga (USA)

Fourth Official / Cuarto Oficial: Rubiel Vazquez (USA)

