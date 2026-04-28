Judge and Rice hit back-to-back homers to beat Rangers 4-2

April 28, 2026

Photos by Dominic Ceraldi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NYY    0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 9 1
TEX    0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 7 0

Scoring Summary

Inning

 NYY TEX
  3rd Rice homered to center (404 feet), Grisham scored. 2 0
  3rd Judge homered to left (414 feet). 3 0
  4th Chisholm Jr. homered to right center (406 feet). 4 0
  7th Pederson homered to left center (415 feet). 4 1
  9th Osuna singled to center, Burger scored, Smith to second. 4 2

 

