Johnston scores twice including the OT winner to beat Flames 4-3

April 8, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final/OT 1 2 3 OT T
CGY
 0 2 1 0 3
DAL
 0 1 2 1 4

Scoring

1st Period
No Goals Scored
 
 
2nd Period CGY DAL
4:30 Justin Hryckowian (13)

Assists: Thomas Harley (28), Nils Lundkvist (8)
 0 1
12:38 Joel Farabee (19)

Assists: Adam Klapka (11), Olli Maatta (11)
 1 1
18:52 Yegor Sharangovich (15)

Assists: Adam Klapka (12), Zach Whitecloud (12)
 2 1
 
 
3rd Period CGY DAL
0:26 Zayne Parekh (3) (Power Play)

Assists: Matt Coronato (24), Matvei Gridin (12)
 3 1
1:16 Wyatt Johnston (42)

Assists: Mikko Rantanen (53)
 3 2
4:51 Jason Robertson (41)

Assists: Matt Duchene (24), Tyler Myers (10)
 3 3
 
 
OT Summary CGY DAL
3:39 Wyatt Johnston (43) (Power Play)

Assists: Jason Robertson (50), Miro Heiskanen (54)
 3 4

Penalties

1st Period
6:40
Matt Coronato Tripping against Wyatt Johnston
10:12
Martin Pospisil High-sticking against Lian Bichsel
17:48
Ilya Lyubushkin Hooking against Aydar Suniev
 
 
2nd Period
19:20
Tyler Myers Tripping against Blake Coleman
 
 
3rd Period
7:54
Connor Zary Holding against Jason Robertson
12:40
Too many men/ice served by Adam Erne
 
 
OT Summary
0:48
Ryan Strome High-sticking – double minor against Jason Robertson

