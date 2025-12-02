Great goal tending and a Wyatt Johnston hat-trick propel Stars past Senators 6-1

|Final
|1
|2
|3
|T
|
OTT
|0
|1
|0
|1
|
DAL
|0
|3
|3
|6
Scoring Summary
|1st Period
|
No Goals Scored
|2nd Period
|OTT
|DAL
|1:58
|Mavrik Bourque (4)
Assists: Ilya Lyubushkin (5), Oskar Back (3)
|0
|1
|8:36
|Jake Sanderson (5)
Assists: David Perron (9), Nick Cousins (3)
|1
|1
|9:20
|Jason Robertson (16)
Unassisted
|1
|2
|15:33
|Wyatt Johnston (14)
Assists: Mikko Rantanen (21), Jason Robertson (18)
|1
|3
|3rd Period
|OTT
|DAL
|2:52
|Wyatt Johnston (15) (Power Play)
Assists: Mikko Rantanen (22), Roope Hintz (13)
|1
|4
|7:24
|Jamie Benn (3)
Assists: Mikko Rantanen (23), Wyatt Johnston (14)
|1
|5
|15:41
|Wyatt Johnston (16) (Power Play)
Assists: Roope Hintz (14), Jason Robertson (19)
|1
|6
Penalties
|1st Period
|7:08
|
Michael Amadio Tripping against Kyle Capobianco
|9:41
|
Alexander Petrovic Tripping against Shane Pinto
|2nd Period
|12:19
|
Kyle Capobianco Interference against Ridly Greig
|3rd Period
|0:35
|
Miro Heiskanen Holding against Claude Giroux
|2:13
|
Jordan Spence Tripping against Sam Steel
|9:42
|
Dylan Cozens Roughing against Roope Hintz served by Brady Tkachuk
|9:42
|
Roope Hintz Roughing against Dylan Cozens
|9:42
|
Dylan Cozens Roughing against Roope Hintz
|14:26
|
Michael Amadio Tripping against Mikko Rantanen