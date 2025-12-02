News Ticker

Great goal tending and a Wyatt Johnston hat-trick propel Stars past Senators 6-1

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
OTT
 0 1 0 1
DAL
 0 3 3 6

Scoring Summary

1st Period
No Goals Scored
 
 
2nd Period OTT DAL
1:58 Mavrik Bourque (4)

Assists: Ilya Lyubushkin (5), Oskar Back (3)
 0 1
8:36 Jake Sanderson (5)

Assists: David Perron (9), Nick Cousins (3)
 1 1
9:20 Jason Robertson (16)

Unassisted
 1 2
15:33 Wyatt Johnston (14)

Assists: Mikko Rantanen (21), Jason Robertson (18)
 1 3
 
 
3rd Period OTT DAL
2:52 Wyatt Johnston (15) (Power Play)

Assists: Mikko Rantanen (22), Roope Hintz (13)
 1 4
7:24 Jamie Benn (3)

Assists: Mikko Rantanen (23), Wyatt Johnston (14)
 1 5
15:41 Wyatt Johnston (16) (Power Play)

Assists: Roope Hintz (14), Jason Robertson (19)
 1 6

Penalties

1st Period
7:08
Michael Amadio Tripping against Kyle Capobianco
9:41
Alexander Petrovic Tripping against Shane Pinto
 
 
2nd Period
12:19
Kyle Capobianco Interference against Ridly Greig
 
 
3rd Period
0:35
Miro Heiskanen Holding against Claude Giroux
2:13
Jordan Spence Tripping against Sam Steel
9:42
Dylan Cozens Roughing against Roope Hintz served by Brady Tkachuk
9:42
Roope Hintz Roughing against Dylan Cozens
9:42
Dylan Cozens Roughing against Roope Hintz
14:26
Michael Amadio Tripping against Mikko Rantanen

