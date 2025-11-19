Islanders squeak out a win over the Stars 3-2 after a questionable, no goal call to end the game

Scoring Summary
|1st Period
|
No Goals Scored
|2nd Period
|NYI
|DAL
|10:31
|Calum Ritchie (1)
Assists: Anthony Duclair (4), Ryan Pulock (8)
|1
|0
|12:26
|Jason Robertson (10)
Assists: Tyler Seguin (4), Miro Heiskanen (15)
|1
|1
|3rd Period
|NYI
|DAL
|3:12
|Bo Horvat (13)
Assists: Kyle Palmieri (10), Emil Heineman (5)
|2
|1
|7:38
|Kyle Palmieri (6) (Shorthanded)
Unassisted
|3
|1
|18:01
|Jason Robertson (11)
Assists: Tyler Seguin (5), Mikko Rantanen (18)
|3
|2
Penalties
|1st Period
|
No Penalties This Period
|2nd Period
|
No Penalties This Period
|3rd Period
|6:48
|
Bo Horvat High-sticking – double minor against Oskar Bäck served by Max Shabanov
|6:48
|
Bo Horvat Misconduct
|7:52
|
Jamie Benn High-sticking against Scott Mayfield
|13:08
|
Matthew Schaefer High-sticking against Jason Robertson
|14:29
|
Jason Robertson Hooking against Scott Mayfield
|19:32
|
Mikko Rantanen Boarding against Alexander Romanov
|19:32
|
Mikko Rantanen Game Misconduct