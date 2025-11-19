News Ticker

Islanders squeak out a win over the Stars 3-2 after a questionable, no goal call to end the game

November 19, 2025 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Scoring Summary

1st Period
No Goals Scored
 
 
2nd Period NYI DAL
10:31 Calum Ritchie (1)

Assists: Anthony Duclair (4), Ryan Pulock (8)
 1 0
12:26 Jason Robertson (10)

Assists: Tyler Seguin (4), Miro Heiskanen (15)
 1 1
 
 
3rd Period NYI DAL
3:12 Bo Horvat (13)

Assists: Kyle Palmieri (10), Emil Heineman (5)
 2 1
7:38 Kyle Palmieri (6) (Shorthanded)

Unassisted
 3 1
18:01 Jason Robertson (11)

Assists: Tyler Seguin (5), Mikko Rantanen (18)
 3 2

Penalties

1st Period
No Penalties This Period
 
 
2nd Period
No Penalties This Period
 
 
3rd Period
6:48
Bo Horvat High-sticking – double minor against Oskar Bäck served by Max Shabanov
6:48
Bo Horvat Misconduct
7:52
Jamie Benn High-sticking against Scott Mayfield
13:08
Matthew Schaefer High-sticking against Jason Robertson
14:29
Jason Robertson Hooking against Scott Mayfield
19:32
Mikko Rantanen Boarding against Alexander Romanov
19:32
Mikko Rantanen Game Misconduct

