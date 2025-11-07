News Ticker

Ducks outscore Stars 7-5

November 7, 2025 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
ANA
 0 4 3 7
DAL
 2 1 2 5

Scoring Summary

1st Period ANA DAL
5:49 Wyatt Johnston (8) (Power Play)

Assists: Mikko Rantanen (11), Miro Heiskanen (4)
 0 1
16:18 Wyatt Johnston (9) (Power Play)

Assists: Miro Heiskanen (5), Jason Robertson (9)
 0 2
 
 
2nd Period ANA DAL
1:16 Chris Kreider (8) (Power Play)

Assists: Leo Carlsson (14)
 1 2
2:48 Ian Moore (1)

Assists: Ryan Poehling (5), Nikita Nesterenko (6)
 2 2
8:19 Tyler Seguin (4)

Assists: Sam Steel (5), Miro Heiskanen (6)
 2 3
14:07 Cutter Gauthier (11)

Assists: Alex Killorn (3)
 3 3
17:05 Olen Zellweger (1) (Power Play)

Assists: Beckett Sennecke (4), Alex Killorn (4)
 4 3
 
 
3rd Period ANA DAL
0:16 Chris Kreider (9)

Assists: Drew Helleson (5), Troy Terry (11)
 5 3
1:50 Mikko Rantanen (8) (Power Play)

Assists: Wyatt Johnston (8), Jason Robertson (10)
 5 4
9:22 Leo Carlsson (6) (Shorthanded)

Assists: Troy Terry (12)
 6 4
16:39 Roope Hintz (2)

Assists: Mikko Rantanen (12), Miro Heiskanen (7)
 6 5
18:07 Mason McTavish (3) (Empty Net)

Assists: Beckett Sennecke (5), Cutter Gauthier (7)
 7 5

Penalties

1st Period
4:40
Nikita Nesterenko Hooking against Mavrik Bourque
13:00
Radek Faksa Tripping against Pavel Mintyukov
16:08
Ian Moore Hooking against Wyatt Johnston
19:24
Sam Steel Tripping against Nikita Nesterenko
 
 
2nd Period
15:16
Alexander Petrovic Tripping against Beckett Sennecke
 
 
3rd Period
1:44
Jacob Trouba Hooking against Oskar Bäck
2:53
Mason McTavish Elbowing against Mavrik Bourque
4:32
Mikko Rantanen Slashing against Drew Helleson
8:05
Ian Moore High-sticking against Thomas Harley
19:04
Miro Heiskanen Hooking against Nikita Nesterenko

