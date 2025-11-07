Ducks outscore Stars 7-5

|Final
|1
|2
|3
|T
|
ANA
|0
|4
|3
|7
|
DAL
|2
|1
|2
|5
Scoring Summary
|1st Period
|ANA
|DAL
|5:49
|Wyatt Johnston (8) (Power Play)
Assists: Mikko Rantanen (11), Miro Heiskanen (4)
|0
|1
|16:18
|Wyatt Johnston (9) (Power Play)
Assists: Miro Heiskanen (5), Jason Robertson (9)
|0
|2
|2nd Period
|ANA
|DAL
|1:16
|Chris Kreider (8) (Power Play)
Assists: Leo Carlsson (14)
|1
|2
|2:48
|Ian Moore (1)
Assists: Ryan Poehling (5), Nikita Nesterenko (6)
|2
|2
|8:19
|Tyler Seguin (4)
Assists: Sam Steel (5), Miro Heiskanen (6)
|2
|3
|14:07
|Cutter Gauthier (11)
Assists: Alex Killorn (3)
|3
|3
|17:05
|Olen Zellweger (1) (Power Play)
Assists: Beckett Sennecke (4), Alex Killorn (4)
|4
|3
|3rd Period
|ANA
|DAL
|0:16
|Chris Kreider (9)
Assists: Drew Helleson (5), Troy Terry (11)
|5
|3
|1:50
|Mikko Rantanen (8) (Power Play)
Assists: Wyatt Johnston (8), Jason Robertson (10)
|5
|4
|9:22
|Leo Carlsson (6) (Shorthanded)
Assists: Troy Terry (12)
|6
|4
|16:39
|Roope Hintz (2)
Assists: Mikko Rantanen (12), Miro Heiskanen (7)
|6
|5
|18:07
|Mason McTavish (3) (Empty Net)
Assists: Beckett Sennecke (5), Cutter Gauthier (7)
|7
|5
Penalties
|1st Period
|4:40
|
Nikita Nesterenko Hooking against Mavrik Bourque
|13:00
|
Radek Faksa Tripping against Pavel Mintyukov
|16:08
|
Ian Moore Hooking against Wyatt Johnston
|19:24
|
Sam Steel Tripping against Nikita Nesterenko
|2nd Period
|15:16
|
Alexander Petrovic Tripping against Beckett Sennecke
|3rd Period
|1:44
|
Jacob Trouba Hooking against Oskar Bäck
|2:53
|
Mason McTavish Elbowing against Mavrik Bourque
|4:32
|
Mikko Rantanen Slashing against Drew Helleson
|8:05
|
Ian Moore High-sticking against Thomas Harley
|19:04
|
Miro Heiskanen Hooking against Nikita Nesterenko