Kyle Larson won the 2026 O’Reilly Auto Parts race at TMS on May 2,holding off Justin Allgaier after leading 93 laps. Sam Mayer finished 3rd followed by Brent Crews, with Connor Zilisch winning stage two before finishing 21st due to a flat tire.
|Race Results
|POS
|DRIVER
|CAR
|MANUFACTURER
|LAPS
|START
|LED
|PTS
|1
|Kyle Larson
|88
|Chevrolet
|200
|3
|93
|0
|2
|Justin Allgaier
|7
|Chevrolet
|200
|1
|54
|54
|3
|Sam Mayer
|41
|Chevrolet
|200
|17
|0
|44
|4
|Brent Crews
|19
|Toyota
|200
|5
|2
|48
|5
|Parker Retzlaff
|99
|Chevrolet
|200
|10
|0
|37
|6
|Sheldon Creed
|00
|Chevrolet
|200
|11
|0
|38
|7
|Austin Hill
|21
|Chevrolet
|200
|7
|0
|36
|8
|Brandon Jones
|20
|Toyota
|200
|2
|0
|41
|9
|Jesse Love
|2
|Chevrolet
|200
|21
|0
|28
|10
|Jeremy Clements
|51
|Chevrolet
|200
|8
|0
|29
|11
|Carson Kvapil
|9
|Chevrolet
|200
|14
|0
|26
|12
|Anthony Alfredo
|96
|Chevrolet
|200
|18
|0
|25
|13
|Sammy Smith
|8
|Chevrolet
|200
|15
|0
|24
|14
|Ryan Sieg
|39
|Chevrolet
|200
|9
|1
|23
|15
|William Sawalich
|18
|Toyota
|200
|16
|0
|23
|16
|Dean Thompson
|26
|Toyota
|200
|22
|0
|21
|17
|Patrick Staropoli
|48
|Chevrolet
|200
|28
|0
|20
|18
|Josh Williams
|92
|Chevrolet
|200
|26
|0
|19
|19
|Lavar Scott
|45
|Chevrolet
|200
|37
|0
|18
|20
|Brennan Poole
|44
|Chevrolet
|200
|27
|0
|17
|21
|Connor Zilisch
|1
|Chevrolet
|199
|4
|48
|0
|22
|Harrison Burton
|24
|Toyota
|199
|24
|0
|15
|23
|Austin Dillon
|3
|Chevrolet
|199
|20
|0
|0
|24
|Ryan Ellis
|02
|Chevrolet
|199
|38
|0
|13
|25
|Blaine Perkins
|31
|Chevrolet
|199
|29
|0
|12
|26
|Jeb Burton
|27
|Chevrolet
|199
|25
|0
|11
|27
|Josh Bilicki
|07
|Chevrolet
|198
|33
|0
|10
|28
|Joey Gase
|55
|Chevrolet
|198
|36
|0
|9
|29
|David Starr
|53
|Chevrolet
|197
|35
|0
|8
|30
|Kyle Sieg
|28
|Chevrolet
|196
|23
|0
|7
|31
|Garrett Smithley
|0
|Chevrolet
|194
|32
|0
|6
|32
|Mason Maggio
|91
|Chevrolet
|189
|30
|0
|5
|33
|Taylor Gray
|54
|Toyota
|188
|12
|0
|4
|34
|Rajah Caruth
|32
|Chevrolet
|180
|13
|2
|3
|35
|Austin Green
|87
|Chevrolet
|17
|19
|0
|2
|36
|Brad Perez
|42
|Chevrolet
|17
|34
|0
|1
|37
|Corey Day
|17
|Chevrolet
|1
|6
|0
|1
|38
|Dawson Cram
|35
|Chevrolet
|1
|31
|0
|1