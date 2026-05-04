Kyle Larson won the 2026 O’Reilly Auto Parts race at TMS

May 4, 2026 Featured, Galleries, Motorsports, NASCAR / Texas Motor Speedway

Photos by Dominic Ceraldi

Kyle Larson won the 2026 O’Reilly Auto Parts race at TMS on May 2,holding off Justin Allgaier after leading 93 laps. Sam Mayer finished 3rd followed by Brent Crews, with Connor Zilisch winning stage two before finishing 21st due to a flat tire.

Race Results
POS DRIVER CAR MANUFACTURER LAPS START LED PTS    
1 Kyle Larson 88 Chevrolet 200 3 93 0    
2 Justin Allgaier 7 Chevrolet 200 1 54 54    
3 Sam Mayer 41 Chevrolet 200 17 0 44    
4 Brent Crews 19 Toyota 200 5 2 48    
5 Parker Retzlaff 99 Chevrolet 200 10 0 37    
6 Sheldon Creed 00 Chevrolet 200 11 0 38    
7 Austin Hill 21 Chevrolet 200 7 0 36    
8 Brandon Jones 20 Toyota 200 2 0 41    
9 Jesse Love 2 Chevrolet 200 21 0 28    
10 Jeremy Clements 51 Chevrolet 200 8 0 29    
11 Carson Kvapil 9 Chevrolet 200 14 0 26    
12 Anthony Alfredo 96 Chevrolet 200 18 0 25    
13 Sammy Smith 8 Chevrolet 200 15 0 24    
14 Ryan Sieg 39 Chevrolet 200 9 1 23    
15 William Sawalich 18 Toyota 200 16 0 23    
16 Dean Thompson 26 Toyota 200 22 0 21    
17 Patrick Staropoli 48 Chevrolet 200 28 0 20    
18 Josh Williams 92 Chevrolet 200 26 0 19    
19 Lavar Scott 45 Chevrolet 200 37 0 18    
20 Brennan Poole 44 Chevrolet 200 27 0 17    
21 Connor Zilisch 1 Chevrolet 199 4 48 0    
22 Harrison Burton 24 Toyota 199 24 0 15    
23 Austin Dillon 3 Chevrolet 199 20 0 0    
24 Ryan Ellis 02 Chevrolet 199 38 0 13    
25 Blaine Perkins 31 Chevrolet 199 29 0 12    
26 Jeb Burton 27 Chevrolet 199 25 0 11    
27 Josh Bilicki 07 Chevrolet 198 33 0 10    
28 Joey Gase 55 Chevrolet 198 36 0 9    
29 David Starr 53 Chevrolet 197 35 0 8    
30 Kyle Sieg 28 Chevrolet 196 23 0 7    
31 Garrett Smithley 0 Chevrolet 194 32 0 6    
32 Mason Maggio 91 Chevrolet 189 30 0 5    
33 Taylor Gray 54 Toyota 188 12 0 4    
34 Rajah Caruth 32 Chevrolet 180 13 2 3    
35 Austin Green 87 Chevrolet 17 19 0 2    
36 Brad Perez 42 Chevrolet 17 34 0 1    
37 Corey Day 17 Chevrolet 1 6 0 1    
38 Dawson Cram 35 Chevrolet 1 31 0 1    

