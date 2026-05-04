Aaron Reutzel beats Corey Day to Win Drydene Stockyard Stampede Powered by RelaDyne.
Interstate Batteries A-Main Results (30 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[1]; 2. 14-Corey Day[4]; 3. 55-Kerry Madsen[3]; 4. 7BC-Tyler Courtney[8]; 5. 17GP-Hank Davis[11]; 6. 24-Rico Abreu[5]; 7. 57-Kyle Larson[6]; 8. 5-Brenham Crouch[7]; 9. 77-Giovanni Scelzi[17]; 10. 88-Tanner Thorson[19]; 11. 26-Justin Peck[9]; 12. 19-Brent Marks[2]; 13. 9-Daison Pursley[10]; 14. 24D-Danny Sams III[14]; 15. 15H-Sam Hafertepe Jr[16]; 16. 9R-Chase Randall[12]; 17. 42-Sye Lynch[18]; 18. G5-Gage Pulkrabek[21]; 19. 13-Tanner Holmes[13]; 20. 95-Matt Covington[20]; 21. 4-Austin Mundie[22]; 22. 45X-Rees Moran[23]; 23. 87X-Steven Snyder Jr[15]; 24. 71-Christopher Townsend[24]
Dirt Draft Fastest in Hot Laps – Kyle Larson (13.427)
Capitol Custom Trailers QuickTime – Brent Marks (13.531)
TJ Forged Heat One Winner – Brent Marks
DMI Heat Two Winner – Corey Day
BR Motorsports Heat Three Winner – Kerry Madsen
FK Rod Ends Dash Winner – Aaron Reutzel
Winters Performance B-Main Winner – Tanner Thorson
DURST Dice Roll Driver – Kyle Larson (6th-to-7th)
Jake’s Golf Carts Fastest Lap – Aaron Reutzel (14.366)
Rayce Rudeen Foundation Rookie of the Race – Hank Davis (5th)
Rod End Supply Hard Charger – Tanner Thorson +9 (19th-to-10th)
Whiskey Meyers Victory Lane Visitors – Ridge & Sons Racing #87
CASM Win Sticker – Aaron Reutzel
Angel Donor Charity – Texas Children’s Hospital ($1,500)
Lap Leader(s) – Aaron Reutzel 1-30