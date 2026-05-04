Chase Elliott leads 87 laps on his way to victory at Texas Motor Speedway

Chase Elliott stayed ahead of Denny Hamlin for the closing four laps after a final restart at Texas on Sunday for his second victory this year. He finished just ahead of Hamlin in both of those wins.
|Race Results
|POS
|DRIVER
|CAR
|MANUFACTURER
|LAPS
|START
|LED
|PTS
|1
|Chase Elliott
|9
|Chevrolet
|267
|14
|87
|69
|2
|Denny Hamlin
|11
|Toyota
|267
|4
|21
|43
|3
|Alex Bowman
|48
|Chevrolet
|267
|9
|0
|35
|4
|Tyler Reddick
|45
|Toyota
|267
|8
|0
|42
|5
|Chris Buescher
|17
|Ford
|267
|3
|0
|36
|6
|Daniel Suarez
|7
|Chevrolet
|267
|2
|0
|36
|7
|Carson Hocevar
|77
|Chevrolet
|267
|1
|40
|41
|8
|William Byron
|24
|Chevrolet
|267
|15
|0
|31
|9
|Bubba Wallace
|23
|Toyota
|267
|37
|0
|28
|10
|Ryan Blaney
|12
|Ford
|267
|31
|5
|27
|11
|Riley Herbst
|35
|Toyota
|267
|18
|1
|29
|12
|Erik Jones
|43
|Toyota
|267
|21
|13
|35
|13
|Brad Keselowski
|6
|Ford
|267
|25
|4
|32
|14
|Ryan Preece
|60
|Ford
|267
|20
|0
|29
|15
|Austin Cindric
|2
|Ford
|267
|13
|0
|22
|16
|Connor Zilisch
|88
|Chevrolet
|267
|12
|0
|21
|17
|Shane van Gisbergen
|97
|Chevrolet
|267
|30
|0
|20
|18
|Austin Dillon
|3
|Chevrolet
|267
|38
|0
|19
|19
|Ricky Stenhouse Jr.
|47
|Chevrolet
|267
|22
|0
|26
|20
|Kyle Busch
|8
|Chevrolet
|267
|6
|0
|22
|21
|John Hunter Nemechek
|42
|Toyota
|266
|33
|0
|16
|22
|Zane Smith
|38
|Ford
|266
|34
|0
|15
|23
|Chase Briscoe
|19
|Toyota
|266
|5
|4
|20
|24
|Ty Dillon
|10
|Chevrolet
|266
|35
|0
|13
|25
|AJ Allmendinger
|16
|Chevrolet
|266
|26
|0
|16
|26
|Ross Chastain
|1
|Chevrolet
|266
|16
|0
|11
|27
|Michael McDowell
|71
|Chevrolet
|266
|19
|0
|10
|28
|Noah Gragson
|4
|Ford
|266
|28
|0
|9
|29
|Josh Berry
|21
|Ford
|266
|24
|0
|8
|30
|Cody Ware
|51
|Chevrolet
|265
|29
|0
|7
|31
|Corey Heim
|67
|Toyota
|254
|17
|69
|0
|32
|Todd Gilliland
|34
|Ford
|254
|32
|0
|5
|33
|Chad Finchum
|66
|Ford
|223
|36
|0
|0
|34
|Kyle Larson
|5
|Chevrolet
|180
|11
|0
|3
|35
|Cole Custer
|41
|Chevrolet
|173
|27
|0
|2
|36
|Ty Gibbs
|54
|Toyota
|110
|10
|1
|8
|37
|Joey Logano
|22
|Ford
|95
|23
|0
|1
|38
|Christopher Bell
|20
|Toyota
|68
|7
|22
|1