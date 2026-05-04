News Ticker

Chase Elliott leads 87 laps on his way to victory at Texas Motor Speedway

May 4, 2026 Featured, Galleries, Motorsports, NASCAR / Texas Motor Speedway

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Chase Elliott stayed ahead of Denny Hamlin for the closing four laps after a final restart at Texas on Sunday for his second victory this year. He finished just ahead of Hamlin in both of those wins.

Race Results
POS DRIVER CAR MANUFACTURER LAPS START LED PTS    
1 Chase Elliott 9 Chevrolet 267 14 87 69    
2 Denny Hamlin 11 Toyota 267 4 21 43    
3 Alex Bowman 48 Chevrolet 267 9 0 35    
4 Tyler Reddick 45 Toyota 267 8 0 42    
5 Chris Buescher 17 Ford 267 3 0 36    
6 Daniel Suarez 7 Chevrolet 267 2 0 36    
7 Carson Hocevar 77 Chevrolet 267 1 40 41    
8 William Byron 24 Chevrolet 267 15 0 31    
9 Bubba Wallace 23 Toyota 267 37 0 28    
10 Ryan Blaney 12 Ford 267 31 5 27    
11 Riley Herbst 35 Toyota 267 18 1 29    
12 Erik Jones 43 Toyota 267 21 13 35    
13 Brad Keselowski 6 Ford 267 25 4 32    
14 Ryan Preece 60 Ford 267 20 0 29    
15 Austin Cindric 2 Ford 267 13 0 22    
16 Connor Zilisch 88 Chevrolet 267 12 0 21    
17 Shane van Gisbergen 97 Chevrolet 267 30 0 20    
18 Austin Dillon 3 Chevrolet 267 38 0 19    
19 Ricky Stenhouse Jr. 47 Chevrolet 267 22 0 26    
20 Kyle Busch 8 Chevrolet 267 6 0 22    
21 John Hunter Nemechek 42 Toyota 266 33 0 16    
22 Zane Smith 38 Ford 266 34 0 15    
23 Chase Briscoe 19 Toyota 266 5 4 20    
24 Ty Dillon 10 Chevrolet 266 35 0 13    
25 AJ Allmendinger 16 Chevrolet 266 26 0 16    
26 Ross Chastain 1 Chevrolet 266 16 0 11    
27 Michael McDowell 71 Chevrolet 266 19 0 10    
28 Noah Gragson 4 Ford 266 28 0 9    
29 Josh Berry 21 Ford 266 24 0 8    
30 Cody Ware 51 Chevrolet 265 29 0 7    
31 Corey Heim 67 Toyota 254 17 69 0    
32 Todd Gilliland 34 Ford 254 32 0 5    
33 Chad Finchum 66 Ford 223 36 0 0    
34 Kyle Larson 5 Chevrolet 180 11 0 3    
35 Cole Custer 41 Chevrolet 173 27 0 2    
36 Ty Gibbs 54 Toyota 110 10 1 8    
37 Joey Logano 22 Ford 95 23 0 1    
38 Christopher Bell 20 Toyota 68 7 22 1    

 

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly