Avalanche extend their point lead with a 2-0 win over the Stars

|Final
|1
|2
|3
|T
|
COL
|0
|0
|2
|2
|
DAL
|0
|0
|0
|0
Scoring
|1st Period
|
No Goals Scored
|2nd Period
|
No Goals Scored
|3rd Period
|COL
|DAL
|10:39
|Martin Necas (36)
Assists: Artturi Lehkonen (26), Devon Toews (20)
|1
|0
|19:02
|Nathan MacKinnon (51) (Empty Net)
Assists: Martin Necas (58), Josh Manson (26)
|2
|0
Penalties
|1st Period
|10:17
|
Jamie Benn Tripping against Valeri Nichushkin
|2nd Period
|1:57
|
Brett Kulak Tripping against Colin Blackwell
|3:55
|
Jack Drury Roughing against Mavrik Bourque
|3:55
|
Mavrik Bourque Roughing against Jack Drury
|3rd Period
|6:12
|
Brock Nelson Hooking against Jason Robertson