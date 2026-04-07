Avalanche extend their point lead with a 2-0 win over the Stars

April 6, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
COL
 0 0 2 2
DAL
 0 0 0 0

Scoring

1st Period
No Goals Scored
 
 
2nd Period
No Goals Scored
 
 
3rd Period COL DAL
10:39 Martin Necas (36)

Assists: Artturi Lehkonen (26), Devon Toews (20)
 1 0
19:02 Nathan MacKinnon (51) (Empty Net)

Assists: Martin Necas (58), Josh Manson (26)
 2 0

Penalties

1st Period
10:17
Jamie Benn Tripping against Valeri Nichushkin
 
 
2nd Period
1:57
Brett Kulak Tripping against Colin Blackwell
3:55
Jack Drury Roughing against Mavrik Bourque
3:55
Mavrik Bourque Roughing against Jack Drury
 
 
3rd Period
6:12
Brock Nelson Hooking against Jason Robertson

Related Articles

