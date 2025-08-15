9 TCU Frogs destroy Pepperdine 6-1

|Final
|1
|2
|0
|1
|1
|Winner
|4
|2
|6
|Statistic
|1
|2
|T
|Shots
|PEP
|1
|6
|7 (2)
|TCU
|9
|8
|17 (11)
|Saves
|PEP
|3
|2
|5
|TCU
|0
|1
|1
|Corner Kicks
|PEP
|0
|1
|1
|TCU
|2
|2
|4
|Fouls
|PEP
|4
|10
|14
|TCU
|3
|2
|5
|Time
|Team
|Description
|02:51
|Seven Castain (1)
Assisted By: Grace Coppinger , Georgia Leb
GOAL by TCU Castain, Seven Assist by Coppinger, Grace and Leb, Georgia.
|07:00
|Emma Yolinsky (1)
Assisted By: Kamdyn Fuller , Morgan Brown
GOAL by TCU Yolinsky, Emma Assist by Fuller, Kamdyn and Brown, Morgan.
|18:29
|AJ Hennessey (1)
GOAL by TCU Hennessey, AJ.
|19:14
|Kamdyn Fuller (2)
Assisted By: Seven Castain
GOAL by TCU Fuller, Kamdyn Assist by Castain, Seven.
|55:19
|Kyra Murphy (1)
Assisted By: Tatum Wynalda
GOAL by PEP Murphy, Kyra Assist by Wynalda, Tatum.
|57:18
|Kamdyn Fuller (2)
Assisted By: Cameron Patton
GOAL by TCU Fuller, Kamdyn Assist by Patton, Cameron.
|73:05
|Zoe Calyer (1)
Assisted By: Allyson Brown
GOAL by TCU Calyer, Zoe Assist by Brown, Allyson.
|Time
|Team
|Player
|36:26
|PEP
|#16 Alex Pendleton