#9 TCU Frogs destroy Pepperdine 6-1

August 15, 2025 Featured, Galleries, Soccer, Women

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2
Pepperdine 0 1 1
Winner TCU 4 2 6
Team Statistics
Statistic 1 2 T
Shots
PEP 1 6 7 (2)
TCU 9 8 17 (11)
Saves
PEP 3 2 5
TCU 0 1 1
Corner Kicks
PEP 0 1 1
TCU 2 2 4
Fouls
PEP 4 10 14
TCU 3 2 5
Scoring Summary
Time Team Description
02:51 TCU Seven Castain (1)
Assisted By: Grace Coppinger , Georgia Leb
GOAL by TCU Castain, Seven Assist by Coppinger, Grace and Leb, Georgia.
07:00 TCU Emma Yolinsky (1)
Assisted By: Kamdyn Fuller , Morgan Brown
GOAL by TCU Yolinsky, Emma Assist by Fuller, Kamdyn and Brown, Morgan.
18:29 TCU AJ Hennessey (1)
GOAL by TCU Hennessey, AJ.
19:14 TCU Kamdyn Fuller (2)
Assisted By: Seven Castain
GOAL by TCU Fuller, Kamdyn Assist by Castain, Seven.
55:19 PEP Kyra Murphy (1)
Assisted By: Tatum Wynalda
GOAL by PEP Murphy, Kyra Assist by Wynalda, Tatum.
57:18 TCU Kamdyn Fuller (2)
Assisted By: Cameron Patton
GOAL by TCU Fuller, Kamdyn Assist by Patton, Cameron.
73:05 TCU Zoe Calyer (1)
Assisted By: Allyson Brown
GOAL by TCU Calyer, Zoe Assist by Brown, Allyson.
Cautions and Ejections
  Time Team Player
  36:26 PEP #16 Alex Pendleton

