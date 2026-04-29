Wild upend Stars to take a 3-2 lead, Game 6 tomorrow night in Minnesota

April 29, 2026 99 Reclass - Blitz Weekly Archives, Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
MIN
 1 1 2 4
DAL
 1 0 1 2

Scoring Summary

1st Period MIN DAL
3:51 Mats Zuccarello (1)

Assists: Kirill Kaprizov (6), Ryan Hartman (3)
 1 0
8:58 Miro Heiskanen (2) (Power Play)

Assists: Jason Robertson (3), Matt Duchene (6)
 1 1
 
 
2nd Period MIN DAL
19:28 Matt Boldy (4) (Power Play)

Assists: Quinn Hughes (5), Kirill Kaprizov (7)
 2 1
 
 
3rd Period MIN DAL
7:47 Michael McCarron (2)

Assists: Yakov Trenin (1), Vladimir Tarasenko (1)
 3 1
16:39 Jason Robertson (5)

Assists: Miro Heiskanen (4), Mikko Rantanen (5)
 3 2
18:00 Kirill Kaprizov (2) (Empty Net)

Assists: Matt Boldy (3), Jake Middleton (1)
 4 2

Penalties

1st Period
8:16
Bobby Brink Slashing against Thomas Harley
18:09
Lian Bichsel Interference against Joel Eriksson Ek
 
 
2nd Period
3:47
Joel Eriksson Ek Tripping against Miro Heiskanen
9:53
Tyler Myers Interference against Matt Boldy
18:42
Too many men/ice served by Mavrik Bourque
 
 
3rd Period
8:43
Jake Middleton Tripping against Oskar Bäck
14:48
Ryan Hartman Unsportsmanlike conduct against Jamie Benn
14:48
Jamie Benn Cross-checking against Ryan Hartman
18:37
Jared Spurgeon Slashing against Matt Duchene

Related Articles

