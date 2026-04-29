Wild upend Stars to take a 3-2 lead, Game 6 tomorrow night in Minnesota

|Final
|1
|2
|3
|T
|
MIN
|1
|1
|2
|4
|
DAL
|1
|0
|1
|2
Scoring Summary
|1st Period
|MIN
|DAL
|3:51
|Mats Zuccarello (1)
Assists: Kirill Kaprizov (6), Ryan Hartman (3)
|1
|0
|8:58
|Miro Heiskanen (2) (Power Play)
Assists: Jason Robertson (3), Matt Duchene (6)
|1
|1
|2nd Period
|MIN
|DAL
|19:28
|Matt Boldy (4) (Power Play)
Assists: Quinn Hughes (5), Kirill Kaprizov (7)
|2
|1
|3rd Period
|MIN
|DAL
|7:47
|Michael McCarron (2)
Assists: Yakov Trenin (1), Vladimir Tarasenko (1)
|3
|1
|16:39
|Jason Robertson (5)
Assists: Miro Heiskanen (4), Mikko Rantanen (5)
|3
|2
|18:00
|Kirill Kaprizov (2) (Empty Net)
Assists: Matt Boldy (3), Jake Middleton (1)
|4
|2
Penalties
|1st Period
|8:16
|
Bobby Brink Slashing against Thomas Harley
|18:09
|
Lian Bichsel Interference against Joel Eriksson Ek
|2nd Period
|3:47
|
Joel Eriksson Ek Tripping against Miro Heiskanen
|9:53
|
Tyler Myers Interference against Matt Boldy
|18:42
|
Too many men/ice served by Mavrik Bourque
|3rd Period
|8:43
|
Jake Middleton Tripping against Oskar Bäck
|14:48
|
Ryan Hartman Unsportsmanlike conduct against Jamie Benn
|14:48
|
Jamie Benn Cross-checking against Ryan Hartman
|18:37
|
Jared Spurgeon Slashing against Matt Duchene