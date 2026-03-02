Tyler Reddick Makes NASCAR History, winning the first 3 races of the season.

23XI Racing’s Tyler Reddick becomes the first driver in NASCAR history to win the first three Cup Series races in a season.
- Owners: Michael Jordan and Denny Hamlin.
- Headquarters: “Airspeed” facility in Huntersville, N.C., which opened in 2024.
- Team Status: The team is currently in an active lawsuit/appeal against NASCAR regarding charter agreements and antitrust concerns as of July 2025.
- Bubba Wallace: Drives the No. 23 Toyota Camry XSE.
- Tyler Reddick: Drives the No. 45 Toyota Camry XSE.
- Riley Herbst: Drives the No. 35 Toyota Camry XSE.
- Corey Heim: Development driver.
Driver Points/Chase Standings:
Race 3 of 26 in the regular season:
1) #45-Tyler Reddick, 186, +121
2) #23-Bubba Wallace, 116, + 51
3) #9-Chase Elliott,114, +49
4) #12-Ryan Blaney, 100, +35
5) #97- Shane van Gisbergen, 90, +25
6) #22-Joey Logano, 90, +25
7) #7-Daniel Suarez, 87, +22
8) #16-A.J. Allmendinger, 86, +21
9) #71-Michael McDowell, 83, +18
10) #77-Carson Hocevar, 82, +17
11) #17-Chris Buescher, 81, +16
12) #6-Brad Keselowski, 78, +13
13) #24-William Byron, 76, +11
14) #38-Zane Smith, 75, +10
15) #5-Kyle Larson, 73, +8
16) #60-Ryan Preece, 68, +3
|Race Results
|POS
|DRIVER
|CAR
|MANUFACTURER
|LAPS
|START
|LED
|PTS
|BONUS
|1
|Tyler Reddick
|45
|Toyota
|95
|1
|58
|61
|6
|2
|Shane van Gisbergen
|97
|Chevrolet
|95
|13
|2
|45
|10
|3
|Christopher Bell
|20
|Toyota
|95
|8
|0
|34
|0
|4
|Ty Gibbs
|54
|Toyota
|95
|9
|5
|48
|15
|5
|Michael McDowell
|71
|Chevrolet
|95
|6
|5
|40
|8
|6
|Kyle Larson
|5
|Chevrolet
|95
|15
|0
|31
|0
|7
|Chase Elliott
|9
|Chevrolet
|95
|5
|0
|33
|3
|8
|Ryan Blaney
|12
|Ford
|95
|4
|11
|33
|4
|9
|AJ Allmendinger
|16
|Chevrolet
|95
|7
|1
|43
|15
|10
|Denny Hamlin
|11
|Toyota
|95
|19
|0
|28
|1
|11
|Bubba Wallace
|23
|Toyota
|95
|24
|0
|31
|5
|12
|Kyle Busch
|8
|Chevrolet
|95
|30
|0
|25
|0
|13
|William Byron
|24
|Chevrolet
|95
|10
|1
|26
|2
|14
|Connor Zilisch
|88
|Chevrolet
|95
|25
|0
|23
|0
|15
|Joey Logano
|22
|Ford
|95
|20
|0
|22
|0
|16
|Ty Dillon
|10
|Chevrolet
|95
|21
|0
|21
|0
|17
|John Hunter Nemechek
|42
|Toyota
|95
|31
|0
|20
|0
|18
|Ryan Preece
|60
|Ford
|95
|29
|0
|19
|0
|19
|Austin Dillon
|3
|Chevrolet
|95
|33
|0
|18
|0
|20
|Brad Keselowski
|6
|Ford
|95
|26
|0
|17
|0
|21
|Todd Gilliland
|34
|Ford
|95
|17
|0
|23
|7
|22
|Noah Gragson
|4
|Ford
|95
|35
|0
|15
|0
|23
|Riley Herbst
|35
|Toyota
|95
|32
|0
|14
|0
|24
|Chris Buescher
|17
|Ford
|95
|14
|0
|20
|7
|25
|Daniel Suarez
|7
|Chevrolet
|95
|23
|0
|20
|8
|26
|Josh Berry
|21
|Ford
|95
|22
|0
|11
|0
|27
|Jesse Love
|33
|Chevrolet
|95
|27
|0
|0
|0
|28
|Ricky Stenhouse Jr.
|47
|Chevrolet
|95
|34
|0
|9
|0
|29
|Cole Custer
|41
|Chevrolet
|95
|18
|0
|11
|3
|30
|Cody Ware
|51
|Chevrolet
|95
|37
|0
|7
|0
|31
|Carson Hocevar
|77
|Chevrolet
|95
|12
|0
|8
|2
|32
|Austin Cindric
|2
|Ford
|95
|28
|0
|5
|0
|33
|Zane Smith
|38
|Ford
|95
|11
|0
|4
|0
|34
|Erik Jones
|43
|Toyota
|93
|36
|0
|3
|0
|35
|Ross Chastain
|1
|Chevrolet
|93
|2
|4
|13
|11
|36
|Alex Bowman
|48
|Chevrolet
|89
|16
|0
|5
|4
|37
|Chase Briscoe
|19
|Toyota
|62
|3
|8
|1
|0