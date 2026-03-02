News Ticker

Tyler Reddick Makes NASCAR History, winning the first 3 races of the season.

March 2, 2026 Featured, Galleries, Motorsports, NASCAR / Texas Motor Speedway

Photos by Dominic Ceraldi

23XI Racing’s Tyler Reddick becomes the first driver in NASCAR history to win the first three Cup Series races in a season.

Ownership and Status
  • Owners: Michael Jordan and Denny Hamlin.
  • Headquarters: “Airspeed” facility in Huntersville, N.C., which opened in 2024.
  • Team Status: The team is currently in an active lawsuit/appeal against NASCAR regarding charter agreements and antitrust concerns as of July 2025.
Drivers and Cars
  • Bubba Wallace: Drives the No. 23 Toyota Camry XSE.
  • Tyler Reddick: Drives the No. 45 Toyota Camry XSE.
  • Riley Herbst: Drives the No. 35 Toyota Camry XSE.
  • Corey Heim: Development driver.

Driver Points/Chase Standings:
Race 3 of 26 in the regular season:
1) #45-Tyler Reddick, 186, +121
2) #23-Bubba Wallace, 116, + 51
3) #9-Chase Elliott,114, +49
4) #12-Ryan Blaney, 100, +35
5) #97- Shane van Gisbergen, 90, +25
6) #22-Joey Logano, 90, +25
7) #7-Daniel Suarez, 87, +22
8) #16-A.J. Allmendinger, 86, +21
9) #71-Michael McDowell, 83, +18
10) #77-Carson Hocevar, 82, +17
11) #17-Chris Buescher, 81, +16
12) #6-Brad Keselowski, 78, +13
13) #24-William Byron, 76, +11
14) #38-Zane Smith, 75, +10
15) #5-Kyle Larson, 73, +8
16) #60-Ryan Preece, 68, +3

Race Results
POS DRIVER CAR MANUFACTURER LAPS START LED PTS BONUS  
1 Tyler Reddick 45 Toyota 95 1 58 61 6  
2 Shane van Gisbergen 97 Chevrolet 95 13 2 45 10  
3 Christopher Bell 20 Toyota 95 8 0 34 0  
4 Ty Gibbs 54 Toyota 95 9 5 48 15  
5 Michael McDowell 71 Chevrolet 95 6 5 40 8  
6 Kyle Larson 5 Chevrolet 95 15 0 31 0  
7 Chase Elliott 9 Chevrolet 95 5 0 33 3  
8 Ryan Blaney 12 Ford 95 4 11 33 4  
9 AJ Allmendinger 16 Chevrolet 95 7 1 43 15  
10 Denny Hamlin 11 Toyota 95 19 0 28 1  
11 Bubba Wallace 23 Toyota 95 24 0 31 5  
12 Kyle Busch 8 Chevrolet 95 30 0 25 0  
13 William Byron 24 Chevrolet 95 10 1 26 2  
14 Connor Zilisch 88 Chevrolet 95 25 0 23 0  
15 Joey Logano 22 Ford 95 20 0 22 0  
16 Ty Dillon 10 Chevrolet 95 21 0 21 0  
17 John Hunter Nemechek 42 Toyota 95 31 0 20 0  
18 Ryan Preece 60 Ford 95 29 0 19 0  
19 Austin Dillon 3 Chevrolet 95 33 0 18 0  
20 Brad Keselowski 6 Ford 95 26 0 17 0  
21 Todd Gilliland 34 Ford 95 17 0 23 7  
22 Noah Gragson 4 Ford 95 35 0 15 0  
23 Riley Herbst 35 Toyota 95 32 0 14 0  
24 Chris Buescher 17 Ford 95 14 0 20 7  
25 Daniel Suarez 7 Chevrolet 95 23 0 20 8  
26 Josh Berry 21 Ford 95 22 0 11 0  
27 Jesse Love 33 Chevrolet 95 27 0 0 0  
28 Ricky Stenhouse Jr. 47 Chevrolet 95 34 0 9 0  
29 Cole Custer 41 Chevrolet 95 18 0 11 3  
30 Cody Ware 51 Chevrolet 95 37 0 7 0  
31 Carson Hocevar 77 Chevrolet 95 12 0 8 2  
32 Austin Cindric 2 Ford 95 28 0 5 0  
33 Zane Smith 38 Ford 95 11 0 4 0  
34 Erik Jones 43 Toyota 93 36 0 3 0  
35 Ross Chastain 1 Chevrolet 93 2 4 13 11  
36 Alex Bowman 48 Chevrolet 89 16 0 5 4  
37 Chase Briscoe 19 Toyota 62 3 8 1 0  

