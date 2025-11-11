TCU pulls away in the second half to defeat Lamar 78-65

Jayden Pierre scored 18 points to lead TCU over Lamar 78-65. He had 3 timely steals to help seal the game for TCU.
|Final
|1
|2
|T
|
LAM
|38
|27
|65
|
TCU
|39
|39
|78
|
Team Stats
|FG
|25-60
|27-53
|Field Goal %
|41.7
|50.9
|3PT
|7-19
|8-19
|Three Point %
|36.8
|42.1
|FT
|8-12
|16-24
|Free Throw %
|66.7
|66.7
|Rebounds
|28
|36
|Offensive Rebounds
|10
|13
|Defensive Rebounds
|18
|23
|Assists
|13
|15
|Steals
|8
|7
|Blocks
|7
|3
|Total Turnovers
|9
|13
|Points Off Turnovers
|17
|16
|Fast Break Points
|8
|18
|Points in Paint
|24
|38
|Fouls
|22
|14
|Technical Fouls
|0
|0
|Flagrant Fouls
|0
|0
|Largest Lead
|5
|13