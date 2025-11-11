News Ticker

TCU pulls away in the second half to defeat Lamar 78-65

November 11, 2025 Basketball, Featured, Galleries, NCAA Basketball, TCU Basketball

Photos by Dominic Ceraldi

Jayden Pierre scored 18 points to lead TCU over Lamar 78-65. He had 3 timely steals to help seal the game for TCU.

Final 1 2 T
LAM
 38 27 65
TCU
 39 39 78
 
 

Team Stats
FG 25-60 27-53
Field Goal % 41.7 50.9
3PT 7-19 8-19
Three Point % 36.8 42.1
FT 8-12 16-24
Free Throw % 66.7 66.7
Rebounds 28 36
Offensive Rebounds 10 13
Defensive Rebounds 18 23
Assists 13 15
Steals 8 7
Blocks 7 3
Total Turnovers 9 13
Points Off Turnovers 17 16
Fast Break Points 8 18
Points in Paint 24 38
Fouls 22 14
Technical Fouls 0 0
Flagrant Fouls 0 0
Largest Lead 5 13

