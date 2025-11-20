TCU hot start defeated KC 81-45

Jayden Pierre scored 17 points, Liutauras Lelevicius added 16 to lead TCU to an 81-45 victory over Kansas City.
|Final
|1
|2
|T
|
KC
|28
|17
|45
|
TCU
|51
|30
|81
|
Team Stats
|FG
|13-56
|27-68
|Field Goal %
|23
|40
|3PT
|7-32
|14-32
|Three Point %
|22
|44
|FT
|12-19
|13-15
|Free Throw %
|63
|87
|Rebounds
|36
|50
|Offensive Rebounds
|12
|17
|Defensive Rebounds
|24
|33
|Assists
|10
|21
|Steals
|7
|12
|Blocks
|2
|5
|Total Turnovers
|18
|13
|Points Off Turnovers
|8
|16
|Fast Break Points
|7
|8
|Points in Paint
|10
|24
|Fouls
|15
|18
|Technical Fouls
|0
|0
|Flagrant Fouls
|0
|0
|Largest Lead
|0
|36