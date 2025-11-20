News Ticker

TCU hot start defeated KC 81-45

November 20, 2025 Basketball, Featured, Galleries, NCAA Basketball, TCU Basketball

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Jayden Pierre scored 17 points, Liutauras Lelevicius added 16 to lead TCU to an 81-45 victory over Kansas City.

Final 1 2 T
KC
 28 17 45
TCU
 51 30 81
 

Team Stats
FG 13-56 27-68
Field Goal % 23 40
3PT 7-32 14-32
Three Point % 22 44
FT 12-19 13-15
Free Throw % 63 87
Rebounds 36 50
Offensive Rebounds 12 17
Defensive Rebounds 24 33
Assists 10 21
Steals 7 12
Blocks 2 5
Total Turnovers 18 13
Points Off Turnovers 8 16
Fast Break Points 7 8
Points in Paint 10 24
Fouls 15 18
Technical Fouls 0 0
Flagrant Fouls 0 0
Largest Lead 0 36

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly