Strong start leads TCU over Cincinnati 45-23

November 30, 2025 Big XII Football, Featured, Football, Galleries, NCAA Football, TCU Football

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
CIN
 7 10 0 6 23
TCU
 21 10 7 7 45
1st Quarter
CIN 0, TCU 7

TCU – Manjack IV,Joseph 3 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 8 plays, 34 yards, TOP 03:23

CIN 0, TCU 14

TCU – McAlister,Eric 17 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 5 plays, 81 yards, TOP 02:15

CIN 7, TCU 14

CIN – Pryor,Evan 26 yd pass from Sorsby,Brendan (Rusnak,Stephen kick) 7 plays, 75 yards, TOP 03:51

CIN 7, TCU 21

TCU – Dwyer,Jordan 69 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 3 plays, 75 yards, TOP 01:08

2nd Quarter
CIN 14, TCU 21

CIN – Caldwell,Jeff 14 yd pass from Sorsby,Brendan (Rusnak,Stephen kick) 8 plays, 75 yards, TOP 04:18

CIN 14, TCU 24

TCU – McCashland,Nate 32 yd field goal 10 plays, 17 yards, TOP 04:51

CIN 17, TCU 24

CIN – Rusnak,Stephen 26 yd field goal 6 plays, 67 yards, TOP 02:08

CIN 17, TCU 31

TCU – Payne,Jeremy 9 yd run (McCashland,Nate kick), 9 plays, 75 yards, TOP 02:50

3rd Quarter
CIN 17, TCU 38

TCU – Dwyer,Jordan 0 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 8 plays, 75 yards, TOP 04:10

4th Quarter
CIN 23, TCU 38

CIN – Allen,Cyrus 35 yd pass from Sorsby,Brendan () 6 plays, 94 yards, TOP 02:05

CIN 23, TCU 45

TCU – Payne,Jeremy 51 yd run (McCashland,Nate kick), 5 plays, 75 yards, TOP 02:19

 

Team Stats
1st Downs 17 27
3rd down efficiency 3-9 6-14
4th down efficiency 0-2 3-3
Total Yards 397 544
Passing 282 306
Comp/Att 23/33 19/22
Yards per pass 8.5 13.9
Interceptions thrown 0 0
Rushing 115 238
Rushing Attempts 19 52
Yards per rush 6.1 4.6
Penalties 5-40 6-45
Turnovers 1 0
Fumbles lost 1 0
Interceptions thrown 0 0
Possession 22:05 37:55

