Strong start leads TCU over Cincinnati 45-23

|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
CIN
|7
|10
|0
|6
|23
|
TCU
|21
|10
|7
|7
|45
CIN 0, TCU 7
TCU – Manjack IV,Joseph 3 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 8 plays, 34 yards, TOP 03:23
CIN 0, TCU 14
TCU – McAlister,Eric 17 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 5 plays, 81 yards, TOP 02:15
CIN 7, TCU 14
CIN – Pryor,Evan 26 yd pass from Sorsby,Brendan (Rusnak,Stephen kick) 7 plays, 75 yards, TOP 03:51
CIN 7, TCU 21
TCU – Dwyer,Jordan 69 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 3 plays, 75 yards, TOP 01:08
CIN 14, TCU 21
CIN – Caldwell,Jeff 14 yd pass from Sorsby,Brendan (Rusnak,Stephen kick) 8 plays, 75 yards, TOP 04:18
CIN 14, TCU 24
TCU – McCashland,Nate 32 yd field goal 10 plays, 17 yards, TOP 04:51
CIN 17, TCU 24
CIN – Rusnak,Stephen 26 yd field goal 6 plays, 67 yards, TOP 02:08
CIN 17, TCU 31
TCU – Payne,Jeremy 9 yd run (McCashland,Nate kick), 9 plays, 75 yards, TOP 02:50
CIN 17, TCU 38
TCU – Dwyer,Jordan 0 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 8 plays, 75 yards, TOP 04:10
CIN 23, TCU 38
CIN – Allen,Cyrus 35 yd pass from Sorsby,Brendan () 6 plays, 94 yards, TOP 02:05
CIN 23, TCU 45
TCU – Payne,Jeremy 51 yd run (McCashland,Nate kick), 5 plays, 75 yards, TOP 02:19
|
Team Stats
|1st Downs
|17
|27
|3rd down efficiency
|3-9
|6-14
|4th down efficiency
|0-2
|3-3
|Total Yards
|397
|544
|Passing
|282
|306
|Comp/Att
|23/33
|19/22
|Yards per pass
|8.5
|13.9
|Interceptions thrown
|0
|0
|Rushing
|115
|238
|Rushing Attempts
|19
|52
|Yards per rush
|6.1
|4.6
|Penalties
|5-40
|6-45
|Turnovers
|1
|0
|Fumbles lost
|1
|0
|Interceptions thrown
|0
|0
|Possession
|22:05
|37:55