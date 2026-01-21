News Ticker

Stars dominate Bruins 6-2

January 21, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
BOS
 0 0 2 2
DAL
 2 2 2 6

Scoring Summary

1st Period BOS DAL
16:08 Wyatt Johnston (26) (Power Play)

Assists: Roope Hintz (23), Miro Heiskanen (30)
 0 1
19:47 Mavrik Bourque (8) (Power Play)

Assists: Thomas Harley (15), Justin Hryckowian (8)
 0 2
 
 
2nd Period BOS DAL
8:26 Esa Lindell (5)

Assists: Miro Heiskanen (31), Justin Hryckowian (9)
 0 3
19:29 Justin Hryckowian (8)

Assists: Thomas Harley (16)
 0 4
 
 
3rd Period BOS DAL
3:15 Jason Robertson (28)

Assists: Miro Heiskanen (32), Roope Hintz (24)
 0 5
6:37 Jason Robertson (29)

Assists: Mavrik Bourque (10), Radek Faksa (15)
 0 6
12:11 Morgan Geekie (26) (Power Play)

Assists: David Pastrnak (40), Elias Lindholm (25)
 1 6
15:39 Fraser Minten (12)

Assists: Nikita Zadorov (15)
 2 6

Penalties

1st Period
3:22
David Pastrnak Tripping against Matt Duchene
7:21
Jason Robertson High-sticking against Morgan Geekie
11:23
Nathan Bastian Fighting against Jonathan Aspirot
11:23
Jonathan Aspirot Fighting against Nathan Bastian
15:43
Elias Lindholm Interference against Esa Lindell
17:55
Nikita Zadorov Cross-checking against Colin Blackwell
 
 
2nd Period
No Penalties This Period
 
 
3rd Period
11:05
Esa Lindell Interference against Elias Lindholm
 

Team Stats
Shots 18 37
Hits 35 13
Faceoffs Won 21 39
Faceoff Win Percent 35.0 65.0
Power Play Opportunities 2 3
Power Play Goals 1 2
Power Play Percentage 50.0 66.7
Short Handed Goals 0 0
Total Penalties 4 3
Penalty Minutes 11 9
Blocked Shots 17 12
Takeaways 3 8
Giveaways 16 13

