Stars dominate Bruins 6-2

|Final
|1
|2
|3
|T
|
BOS
|0
|0
|2
|2
|
DAL
|2
|2
|2
|6
Scoring Summary
|1st Period
|BOS
|DAL
|16:08
|Wyatt Johnston (26) (Power Play)
Assists: Roope Hintz (23), Miro Heiskanen (30)
|0
|1
|19:47
|Mavrik Bourque (8) (Power Play)
Assists: Thomas Harley (15), Justin Hryckowian (8)
|0
|2
|2nd Period
|BOS
|DAL
|8:26
|Esa Lindell (5)
Assists: Miro Heiskanen (31), Justin Hryckowian (9)
|0
|3
|19:29
|Justin Hryckowian (8)
Assists: Thomas Harley (16)
|0
|4
|3rd Period
|BOS
|DAL
|3:15
|Jason Robertson (28)
Assists: Miro Heiskanen (32), Roope Hintz (24)
|0
|5
|6:37
|Jason Robertson (29)
Assists: Mavrik Bourque (10), Radek Faksa (15)
|0
|6
|12:11
|Morgan Geekie (26) (Power Play)
Assists: David Pastrnak (40), Elias Lindholm (25)
|1
|6
|15:39
|Fraser Minten (12)
Assists: Nikita Zadorov (15)
|2
|6
Penalties
|1st Period
|3:22
|
David Pastrnak Tripping against Matt Duchene
|7:21
|
Jason Robertson High-sticking against Morgan Geekie
|11:23
|
Nathan Bastian Fighting against Jonathan Aspirot
|11:23
|
Jonathan Aspirot Fighting against Nathan Bastian
|15:43
|
Elias Lindholm Interference against Esa Lindell
|17:55
|
Nikita Zadorov Cross-checking against Colin Blackwell
|2nd Period
|
No Penalties This Period
|3rd Period
|11:05
|
Esa Lindell Interference against Elias Lindholm
|
Team Stats
|Shots
|18
|37
|Hits
|35
|13
|Faceoffs Won
|21
|39
|Faceoff Win Percent
|35.0
|65.0
|Power Play Opportunities
|2
|3
|Power Play Goals
|1
|2
|Power Play Percentage
|50.0
|66.7
|Short Handed Goals
|0
|0
|Total Penalties
|4
|3
|Penalty Minutes
|11
|9
|Blocked Shots
|17
|12
|Takeaways
|3
|8
|Giveaways
|16
|13