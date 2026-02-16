Silva leads #17 TCU past West Virginia, TCU #1 in Big 12

|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
WVU
|14
|14
|11
|11
|50
|
TCU
|11
|11
|24
|13
|59
|
Team Stats
|FG
|18-53
|25-50
|Field Goal %
|34
|50
|3PT
|6-24
|6-17
|Three Point %
|25
|35
|FT
|8-11
|3-8
|Free Throw %
|73
|38
|Rebounds
|28
|32
|Offensive Rebounds
|8
|7
|Defensive Rebounds
|20
|25
|Assists
|13
|15
|Steals
|4
|4
|Blocks
|0
|2
|Total Turnovers
|8
|10
|Points Off Turnovers
|9
|12
|Fast Break Points
|3
|2
|Points in Paint
|22
|32
|Fouls
|11
|13
|Technical Fouls
|0
|0
|Largest Lead
|11
|12
|Percent Led
|35
|61