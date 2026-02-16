News Ticker

Silva leads #17 TCU past West Virginia, TCU #1 in Big 12

February 16, 2026 Basketball, Featured, Galleries, NCAA Basketball, TCU Basketball, Women

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
WVU
 14 14 11 11 50
TCU
 11 11 24 13 59
 

Team Stats
FG 18-53 25-50
Field Goal % 34 50
3PT 6-24 6-17
Three Point % 25 35
FT 8-11 3-8
Free Throw % 73 38
Rebounds 28 32
Offensive Rebounds 8 7
Defensive Rebounds 20 25
Assists 13 15
Steals 4 4
Blocks 0 2
Total Turnovers 8 10
Points Off Turnovers 9 12
Fast Break Points 3 2
Points in Paint 22 32
Fouls 11 13
Technical Fouls 0 0
Largest Lead 11 12
Percent Led 35 61

 

