Scoring Summary
|1st Period
|UTA
|DAL
|9:03
|Jamie Benn (5)
Assists: Radek Faksa (3), Tyler Seguin (6)
|0
|1
|10:25
|Logan Cooley (14)
Assists: Anders Lee (9), Mikhail Sergachev (19)
|1
|1
|15:04
|Jack McBain (4)
Assists: Barrett Hayton (10), Kailer Yamamoto (10)
|2
|1
|19:00
|Miro Heiskanen (6)
Unassisted
|2
|2
|2nd Period
|UTA
|DAL
|5:03
|Mikko Rantanen (11) (Power Play)
Assists: Jason Robertson (18), Miro Heiskanen (10)
|2
|3
|9:46
|Logan Cooley (15)
Assists: Dmitri Simashev (4), Dylan Guenther (9)
|3
|3
|10:55
|Jason Robertson (13)
Assists: Jamie Benn (5), Miro Heiskanen (11)
|3
|4
|12:33
|Mikko Rantanen (12) (Power Play)
Assists: Jason Robertson (19), Miro Heiskanen (12)
|3
|5
|3rd Period
|UTA
|DAL
|14:02
|Jason Robertson (14)
Assists: Esa Lindell (2), Nils Lundkvist (8)
|3
|6
|18:34
|Yegor Borikov (1)
Assists: Andrew Peeke (8), Zac Jones (1)
|4
|6
|19:36
|Tyler Seguin (4) (Empty Net)
Assists: Miro Heiskanen (13), Justin Hryckowian (2)
|4
|7
Penalties
|1st Period
|15:09
|
Justin Hryckowian Fighting against Andrew Peeke
|15:09
|
Andrew Peeke Fighting against Justin Hryckowian
|2nd Period
|0:19
|
Roope Hintz High-sticking against Zac Jones
|3:36
|
Andrew Peeke Holding against Wyatt Johnston
|12:04
|
Too many men/ice served by Daniil But
|3rd Period
|
No Penalties This Period