News Ticker

3 goals in the 1st period lead the Stars past Sharks 4-3

November 8, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
SJ
 1 2 0 3
DAL
 3 1 0 4

Scoring Summary

1st Period SJ DAL
7:22 Michael Misa (4)

Assists: Macklin Celebrini (12), Will Smith (6)
 1 0
9:16 Roope Hintz (7) (Power Play)

Assists: Wyatt Johnston (12), Thomas Harley (8)
 1 1
15:17 Jamie Benn (3)

Assists: Roope Hintz (8)
 1 2
16:51 Jason Robertson (9) (Power Play)

Assists: Mikko Rantanen (11), Thomas Harley (9)
 1 3
 
 
2nd Period SJ DAL
2:47 Ivar Stenberg (5)

Assists: Macklin Celebrini (13), Eric Pohlkamp (1)
 2 3
14:30 Thomas Harley (2) (Power Play)

Assists: Wyatt Johnston (13), Mikko Rantanen (12)
 2 4
17:02 Will Smith (7) (Power Play)

Assists: Mason Marchment (3), Macklin Celebrini (14)
 3 4
 
 
3rd Period
No Goals Scored

Penalties

1st Period
7:46
Mikko Rantanen Tripping against Mason Marchment
7:46
Mason Marchment Embellishment
8:06
Jacob Trouba Interference against Roope Hintz
11:44
David Perron Holding against Dmitry Orlov
16:32
Mason Marchment Holding against Nils Lundkvist
16:59
Sam Steel Boarding against Will Smith
18:23
Lian Bichsel Hooking against Kiefer Sherwood
 
 
2nd Period
6:05
Ty Dellandrea Interference – Goalkeeper against Jake Oettinger
13:00
Too many men/ice served by Will Smith
15:57
Radek Faksa Hooking against Kiefer Sherwood
16:11
Arttu Hyry Tripping against Michael Misa
20:00
Alex Nedeljkovic Roughing against Mikko Rantanen served by Michael Misa
20:00
Mikko Rantanen Roughing against Alex Nedeljkovic
20:00
Jacob Trouba Roughing against Jamie Benn
20:00
Jamie Benn Roughing against Jacob Trouba
 
 
3rd Period
12:52
Justin Hryckowian Tripping against Ivar Stenberg
16:12
Ivar Stenberg Slashing against Nils Lundkvist

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