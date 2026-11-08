3 goals in the 1st period lead the Stars past Sharks 4-3

|Final
|1
|2
|3
|T
|
SJ
|1
|2
|0
|3
|
DAL
|3
|1
|0
|4
Scoring Summary
|1st Period
|SJ
|DAL
|7:22
|Michael Misa (4)
Assists: Macklin Celebrini (12), Will Smith (6)
|1
|0
|9:16
|Roope Hintz (7) (Power Play)
Assists: Wyatt Johnston (12), Thomas Harley (8)
|1
|1
|15:17
|Jamie Benn (3)
Assists: Roope Hintz (8)
|1
|2
|16:51
|Jason Robertson (9) (Power Play)
Assists: Mikko Rantanen (11), Thomas Harley (9)
|1
|3
|2nd Period
|SJ
|DAL
|2:47
|Ivar Stenberg (5)
Assists: Macklin Celebrini (13), Eric Pohlkamp (1)
|2
|3
|14:30
|Thomas Harley (2) (Power Play)
Assists: Wyatt Johnston (13), Mikko Rantanen (12)
|2
|4
|17:02
|Will Smith (7) (Power Play)
Assists: Mason Marchment (3), Macklin Celebrini (14)
|3
|4
|3rd Period
|
No Goals Scored
Penalties
|1st Period
|7:46
|
Mikko Rantanen Tripping against Mason Marchment
|7:46
|
Mason Marchment Embellishment
|8:06
|
Jacob Trouba Interference against Roope Hintz
|11:44
|
David Perron Holding against Dmitry Orlov
|16:32
|
Mason Marchment Holding against Nils Lundkvist
|16:59
|
Sam Steel Boarding against Will Smith
|18:23
|
Lian Bichsel Hooking against Kiefer Sherwood
|2nd Period
|6:05
|
Ty Dellandrea Interference – Goalkeeper against Jake Oettinger
|13:00
|
Too many men/ice served by Will Smith
|15:57
|
Radek Faksa Hooking against Kiefer Sherwood
|16:11
|
Arttu Hyry Tripping against Michael Misa
|20:00
|
Alex Nedeljkovic Roughing against Mikko Rantanen served by Michael Misa
|20:00
|
Mikko Rantanen Roughing against Alex Nedeljkovic
|20:00
|
Jacob Trouba Roughing against Jamie Benn
|20:00
|
Jamie Benn Roughing against Jacob Trouba
|3rd Period
|12:52
|
Justin Hryckowian Tripping against Ivar Stenberg
|16:12
|
Ivar Stenberg Slashing against Nils Lundkvist