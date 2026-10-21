News Ticker

Rantanen’s hat trick gives the Stars a 3-2 win over the Bruins in OT

October 21, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final/OT 1 2 3 OT T
BOS
 1 1 0 0 2
DAL
 0 1 1 1 3

Scoring Summary

1st Period BOS DAL
2:09 Matthew Poitras (4)

Assists: Frederic Brunet (2), Tanner Jeannot (1)
 1 0
 
 
2nd Period BOS DAL
2:50 Mikko Rantanen (3)

Assists: Jason Robertson (5)
 1 1
7:30 James Hagens (3)

Assists: Casey Mittelstadt (2), Nikita Zadorov (4)
 2 1
 
 
3rd Period BOS DAL
13:38 Mikko Rantanen (4)

Assists: Roope Hintz (3), Thomas Harley (4)
 2 2
 
 
OT Summary BOS DAL
3:52 Mikko Rantanen (5) (Power Play)

Assists: Miro Heiskanen (4), Jason Robertson (6)
 2 3

Penalties

1st Period
8:58
Thomas Harley Hooking against Marat Khusnutdinov
18:27
Tanner Jeannot Roughing against Radek Faksa
 
 
2nd Period
13:17
Miro Heiskanen Cross-checking against David Pastrnak
18:39
Mikko Rantanen Interference – Goalkeeper against Jeremy Swayman
 
 
3rd Period
0:43
Sam Steel Holding against Morgan Geekie
6:55
Charlie McAvoy Tripping against Roope Hintz
 
 
OT Summary
2:28
Pavel Zacha Slashing against Thomas Harley

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