Rantanen’s hat trick gives the Stars a 3-2 win over the Bruins in OT

|Final/OT
|1
|2
|3
|OT
|T
|
BOS
|1
|1
|0
|0
|2
|
DAL
|0
|1
|1
|1
|3
Scoring Summary
|1st Period
|BOS
|DAL
|2:09
|Matthew Poitras (4)
Assists: Frederic Brunet (2), Tanner Jeannot (1)
|1
|0
|2nd Period
|BOS
|DAL
|2:50
|Mikko Rantanen (3)
Assists: Jason Robertson (5)
|1
|1
|7:30
|James Hagens (3)
Assists: Casey Mittelstadt (2), Nikita Zadorov (4)
|2
|1
|3rd Period
|BOS
|DAL
|13:38
|Mikko Rantanen (4)
Assists: Roope Hintz (3), Thomas Harley (4)
|2
|2
|OT Summary
|BOS
|DAL
|3:52
|Mikko Rantanen (5) (Power Play)
Assists: Miro Heiskanen (4), Jason Robertson (6)
|2
|3
Penalties
|1st Period
|8:58
|
Thomas Harley Hooking against Marat Khusnutdinov
|18:27
|
Tanner Jeannot Roughing against Radek Faksa
|2nd Period
|13:17
|
Miro Heiskanen Cross-checking against David Pastrnak
|18:39
|
Mikko Rantanen Interference – Goalkeeper against Jeremy Swayman
|3rd Period
|0:43
|
Sam Steel Holding against Morgan Geekie
|6:55
|
Charlie McAvoy Tripping against Roope Hintz
|OT Summary
|2:28
|
Pavel Zacha Slashing against Thomas Harley