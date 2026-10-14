News Ticker

Martin Necas scores 2 in the 2nd period, Avalanche beat Stars 3-2

October 14, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
COL
 1 2 0 3
DAL
 1 0 1 2

Scoring

1st Period COL DAL
11:32 Artturi Lehkonen (4)

Assists: Nathan MacKinnon (6), Josh Manson (3)
 1 0
19:06 Tyler Seguin (2) (Power Play)

Assists: Jason Robertson (3), Miro Heiskanen (2)
 1 1
 
 
2nd Period COL DAL
3:05 Martin Necas (3)

Assists: Nathan MacKinnon (7), Nicolas Roy (2)
 2 1
16:14 Martin Necas (4) (Power Play)

Assists: Gabriel Landeskog (2), Devon Toews (4)
 3 1
 
 
3rd Period COL DAL
3:17 Roope Hintz (2)

Assists: Tyler Seguin (1), Miro Heiskanen (3)
 3 2

Penalties

1st Period
13:07
Colin Blackwell Roughing against Sam Malinski
13:07
Sam Malinski Roughing against Colin Blackwell
17:44
Fedor Svechkov Instigator against Radek Faksa served by Jaden Schwartz
17:44
Radek Faksa Fighting against Fedor Svechkov
17:44
Fedor Svechkov Fighting against Radek Faksa
17:44
Fedor Svechkov Instigator – Misconduct
 
 
2nd Period
6:46
Nathan MacKinnon Fighting against Roope Hintz
6:46
Roope Hintz Fighting against Nathan MacKinnon
14:18
Kyle Capobianco Cross-checking against Sam Malinski
15:52
Radek Faksa Tripping against Nathan MacKinnon
 
 
3rd Period
4:50
Thomas Harley Holding against T.J. Hughes

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