Martin Necas scores 2 in the 2nd period, Avalanche beat Stars 3-2

|Final
|1
|2
|3
|T
|
COL
|1
|2
|0
|3
|
DAL
|1
|0
|1
|2
Scoring
|1st Period
|COL
|DAL
|11:32
|Artturi Lehkonen (4)
Assists: Nathan MacKinnon (6), Josh Manson (3)
|1
|0
|19:06
|Tyler Seguin (2) (Power Play)
Assists: Jason Robertson (3), Miro Heiskanen (2)
|1
|1
|2nd Period
|COL
|DAL
|3:05
|Martin Necas (3)
Assists: Nathan MacKinnon (7), Nicolas Roy (2)
|2
|1
|16:14
|Martin Necas (4) (Power Play)
Assists: Gabriel Landeskog (2), Devon Toews (4)
|3
|1
|3rd Period
|COL
|DAL
|3:17
|Roope Hintz (2)
Assists: Tyler Seguin (1), Miro Heiskanen (3)
|3
|2
Penalties
|1st Period
|13:07
|
Colin Blackwell Roughing against Sam Malinski
|13:07
|
Sam Malinski Roughing against Colin Blackwell
|17:44
|
Fedor Svechkov Instigator against Radek Faksa served by Jaden Schwartz
|17:44
|
Radek Faksa Fighting against Fedor Svechkov
|17:44
|
Fedor Svechkov Fighting against Radek Faksa
|17:44
|
Fedor Svechkov Instigator – Misconduct
|2nd Period
|6:46
|
Nathan MacKinnon Fighting against Roope Hintz
|6:46
|
Roope Hintz Fighting against Nathan MacKinnon
|14:18
|
Kyle Capobianco Cross-checking against Sam Malinski
|15:52
|
Radek Faksa Tripping against Nathan MacKinnon
|3rd Period
|4:50
|
Thomas Harley Holding against T.J. Hughes