Hintz scores 2 goals, Stars win again in OT, beat Jets 3-2

|Final/OT
|1
|2
|3
|OT
|T
|
WPG
|0
|2
|0
|0
|2
|
DAL
|0
|1
|1
|1
|3
Scoring Summary
|1st Period
|
No Goals Scored
|2nd Period
|WPG
|DAL
|1:17
|Wyatt Johnston (1)
Assists: Mikko Rantanen (7), Jason Robertson (7)
|0
|1
|10:50
|Gabriel Vilardi (1)
Assists: Dylan Samberg (3), Alex Iafallo (2)
|1
|1
|12:38
|Kyle Connor (9)
Assists: Neal Pionk (6)
|2
|1
|3rd Period
|WPG
|DAL
|18:00
|Roope Hintz (4)
Assists: Mikko Rantanen (8), Wyatt Johnston (5)
|2
|2
|OT Summary
|WPG
|DAL
|3:47
|Roope Hintz (5)
Assists: Miro Heiskanen (5), Jason Robertson (8)
|2
|3
Penalties
|1st Period
|1:52
|
Tyler Myers High-sticking against Brad Lambert
|11:22
|
Brad Lambert Hooking against Justin Hryckowian
|18:10
|
Sam Steel Hooking against Dylan Samberg
|2nd Period
|5:46
|
Haydn Fleury Interference against Roope Hintz
|5:46
|
Roope Hintz Embellishment
|8:21
|
Mario Ferraro Tripping against Jason Robertson
|3rd Period
|7:38
|
Tyler Seguin Tripping against Neal Pionk
|18:16
|
Tyler Myers Delaying Game – Puck over glass
|OT Summary
|
No Penalties This Period