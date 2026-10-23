News Ticker

Hintz scores 2 goals, Stars win again in OT, beat Jets 3-2

October 23, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final/OT 1 2 3 OT T
WPG
 0 2 0 0 2
DAL
 0 1 1 1 3

Scoring Summary

1st Period
No Goals Scored
 
 
2nd Period WPG DAL
1:17 Wyatt Johnston (1)

Assists: Mikko Rantanen (7), Jason Robertson (7)
 0 1
10:50 Gabriel Vilardi (1)

Assists: Dylan Samberg (3), Alex Iafallo (2)
 1 1
12:38 Kyle Connor (9)

Assists: Neal Pionk (6)
 2 1
 
 
3rd Period WPG DAL
18:00 Roope Hintz (4)

Assists: Mikko Rantanen (8), Wyatt Johnston (5)
 2 2
 
 
OT Summary WPG DAL
3:47 Roope Hintz (5)

Assists: Miro Heiskanen (5), Jason Robertson (8)
 2 3

Penalties

1st Period
1:52
Tyler Myers High-sticking against Brad Lambert
11:22
Brad Lambert Hooking against Justin Hryckowian
18:10
Sam Steel Hooking against Dylan Samberg
 
 
2nd Period
5:46
Haydn Fleury Interference against Roope Hintz
5:46
Roope Hintz Embellishment
8:21
Mario Ferraro Tripping against Jason Robertson
 
 
3rd Period
7:38
Tyler Seguin Tripping against Neal Pionk
18:16
Tyler Myers Delaying Game – Puck over glass
 
 
OT Summary
No Penalties This Period

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