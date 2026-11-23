|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
UTAH
|10
|7
|0
|21
|38
|
TCU
|0
|0
|14
|3
|17
UTA 3, TCU 0
UTA – Curtis,Dillon 45 yd field goal 4 plays, -13 yards, TOP 02:06
UTA 10, TCU 0
UTA – Dampier,Devon 4 yd run (Curtis,Dillon kick), 3 plays, 19 yards, TOP 01:25
UTA 17, TCU 0
UTA – Pegan,Braden 68 yd pass from Dampier,Devon (Curtis,Dillon kick) 2 plays, 80 yards, TOP 00:22
UTA 17, TCU 7
TCU – Payne,Jeremy 43 yd run (Lemmermann,Kyle kick), 6 plays, 80 yards, TOP 02:56
UTA 17, TCU 14
TCU – Payne,Jeremy 8 yd run (Lemmermann,Kyle kick), 7 plays, 67 yards, TOP 03:22
UTA 17, TCU 17
TCU – Lemmermann,Kyle 32 yd field goal 11 plays, 65 yards, TOP 06:11
UTA 24, TCU 17
UTA – Andrews,Hunter 2 yd run (Curtis,Dillon kick), 9 plays, 75 yards, TOP 03:39
UTA 31, TCU 17
UTA – Simmons,Larry 85 yd pass from Dampier,Devon (Curtis,Dillon kick) 3 plays, 91 yards, TOP 01:43
UTA 38, TCU 17
UTA – Dampier,Devon 10 yd run (Curtis,Dillon kick), 3 plays, 22 yards, TOP 00:55
|
Team Statistics
|1st Downs
|24
|15
|3rd down efficiency
|7-14
|4-14
|4th down efficiency
|0-1
|0-1
|Total Yards
|421
|259
|Passing
|278
|106
|Comp/Att
|18/29
|15/32
|Yards per pass
|9.6
|3.3
|Interceptions thrown
|0
|2
|Rushing
|143
|153
|Rushing Attempts
|41
|29
|Yards per rush
|3.5
|5.3
|Penalties
|10-90
|8-62
|Turnovers
|0
|2
|Fumbles lost
|0
|0
|Interceptions thrown
|0
|2
|Possession
|31:40
|28:20